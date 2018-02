Cruz Roja como una vía de acceso al mercado laboral

Personas de mediana edad a quienes la crisis económica les ha arrebatado su trabajo; otras que nunca lo han tenido; jóvenes que quieren acceder por primera vez al mercado laboral... y un largo etcétera de situaciones a las que Cruz Roja Española en Almería trata de dar respuesta a través del Plan de Empleo de la entidad humanitaria. África del Campo es técnico de garantía juvenil y coordinadora del Plan de Empleo. Tal y como ella misma detalla, "en Cruz Roja trabajamos para promover la igualdad de oportunidades y, de esta forma, quienes se encuentran en situación de desventaja puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones". En cifras, el Plan ha atendido en la provincia a un total de 5.777 personas a lo largo del pasado año 2017, de las que 511 finalizaron cursos de competencias técnico profesionales y obtuvieron cualificación, y 602 obtuvieron un empleo tras pasar por los distintos proyectos que lleva a cabo la entidad. Para que esto haya sido posible, colaboran con Cruz Roja un total de 294 empresas, con las que se han realizado 1.147 alianzas. Medidas específicas para el acceso al empleo por las que Cruz Roja desarrolla un amplio abanico de actuaciones en las que se aborda específicamente, aquella dificultad que puede estar impidiendo el acceso al empleo de una persona en dificultad social y/o que, por diferentes motivos, es objeto de prácticas discriminatorias. Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo con iniciativas que profundizan no sólo en dificultades concretas como el desconocimiento del idioma o la escasa cualificación profesional, sino que también abordan aspectos que tiene que ver con la autoestima, la visión que la persona tiene de sí misma, sus expectativas... Itinerarios integrales de acceso al empleo a través de actuaciones interrelacionadas de orientación, formación e intermediación, cuyo objetivo es la incorporación al mercado de trabajo, generalmente por cuenta ajena. Iniciativas de desarrollo empresarial con apoyo económico y asesoramiento técnico para que las personas en situación de dificultad social puedan poner en marcha sus propios proyectos empresariales, y mercados inclusivos para la inserción laboral mediante proyectos e iniciativas que luchan contra las barreras sociales (estereotipos, prejuicios, etc...) que obstaculizan el acceso y el mantenimiento en el empleo de las personas con más dificultades para obtener un empleo. Estefanía Fernández (23 años) y a través de Cruz Roja ha conseguido un puesto de trabajo en un supermercado. "Estudié hasta Bachillerato porque mis padres no podían costear los gastos para poder estudiar diseño gráfico, y me he ido buscando la vida haciendo cuadros". Y la casualidad ha sido su mejor aliada. "Fui con un amigo a pedir información sobre los cursos formativos de Cruz Roja y me llamó la atención uno de Comercio y almacén. Hice la entrevista y a la semana siguiente me llamaron. Terminé el curso, hice las prácticas en un supermercado de una cadena, y después me llamaron para hacer una formación de empresa en Málaga y trabajar con ellos". "Cruz Roja te abre las puertas a un mundo diferente. El esfuerzo de ellos hacia nosotros es increíble". María del Mar Benete (23 años), es auxiliar de enfermería. "No logro encontrar trabajo de lo mío. Donde vas te piden experiencia laboral y no te contratan". "Ya no sabía qué hacer y a través de una que hizo un curso y encontró trabajo con Cruz Roja me animé". "Hice el curso de Atención al Cliente y Técnicas de Venta y estoy trabajando en una multinacional textil en Vícar". "Sin duda no hubiese encontrado trabajo si no hubiese sido por la oportunidad que me ha dado Cruz Roja". "Mi familia está muy contenta porque veían que llevaba mi currículum a todos sitios y no me llamaban".

Tania Rodríguez (26 años), es Diplomada en Magisterio, Máster de Educación Especial e Inglés en el extranjero. "Me suelo apuntar a todo lo que me resulta interesante, y vi un curso de Animación de Cruz Roja que e llamó la atención y decidí hacerlo. Hice las prácticas en una empresa donde me querían contratar incluso, pero les dije que mi objetivo era dedicarme a lo mío. Con tal suerte que la propietaria de ese establecimiento me propuso dar clases de inglés en una academia por las tardes. Y ahí estoy. Nunca podría haberme imaginado acabar haciendo lo que realmente me gusta".