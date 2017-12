Cruzada al Ministerio contra el apagón de la línea eléctrica Vera-Baza

Más de medio centenar de cargos y dirigentes del PSOE de Almería, Granada y Jaén, entre diputados nacionales, alcaldes y portavoces de las tres provincias, realizaron ayer un viaje a Madrid dentro de su particular cruzada en defensa de la inclusión del eje eléctrico Caparacena-Baza-La Ribina en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020. Los socialistas llevan meses de reivindicaciones, desde que conocieron que el Gobierno de Rajoy había excluido del plan energético nacional y también de los presupuestos la construcción de la línea de Andalucía Oriental y ayer optaron por desplazarse a la misma puerta del Ministerio de Energía en manifestación para después reunirse en el Congreso de los Diputados con todos los grupos parlamentarios que en el mes de mayo de 2017 aprobaron una proposición no de ley sobre la necesidad e importancia de este eje de 400 KV que podría generar 1.500 puestos de trabajo directos y mantener una inversión de más de 1.100 millones de euros sólo en el sector de las renovables. Pero el viaje no tuvo el efecto deseado y, más allá de hacer visible la nueva batalla entre Junta y Gobierno, no se consiguió que el Ministerio de Energía accediera a convocar una reunión con los actores y agentes implicados en la reivindicación para buscar soluciones, además de que el ministro titular, Álvaro Nadal, se encontraba en Bruselas en el Consejo de Energía.

La línea de alta tensión es vital para el desarrollo económico de 42 municipios de las comarcas de Los Vélez, Almanzora y Levante, para garantizar un servicio digno al desierto energético almeriense tras décadas de apagones, para poder dar cobertura a una docena de parques eólicos proyectados en Chirivel, Serón, Lúcar y Tíjola que se acabarían perdiendo, al igual que a los proyectos empresariales y nuevas industrias que tuvieron que replantearse la localización por la falta de infraestructura. Lo que hace unos meses parecía una oportunidad histórica para salir de la situación deficitaria de la red eléctrica, con acuerdo inicial de la Junta y el Gobierno e incluso una proposición no de ley aprobada por todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, se ha quedó en nada el pasado mes al conocerse que el Ministerio de Energía no había incluido en la planificación nacional 2015-2020 el reforzamiento de la línea que conecta Caparacena con Vera. Y los socialistas no van a parar en su defensa a ultranza de un eje que vertebraría una zona que sufre la despoblación y otros efectos de la falta de infraestructura energética. La expedición de ayer contó con el respaldo de los diputados del PSOE de Almería Sonia Ferrer y Juan Jiménez, además del líder de los socialistas en la provincia, José Luis Sánchez Teruel, quien criticó lo que considera "engaño, estafa y mentira del Gobierno de Rajoy a los almerienses". No sólo se cuestionó su repercusión en una zona necesitada de industria y perjuicio para la producción de las renovables, sino que además el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, recordó que si no se desarrolla la línea es inviable el ramal Guadix-Lorca del Corredor Mediterráneo.

Uno de los alcaldes que ayer se desplazó a Madrid, el regidor de Serón y portavoz del PSOE en la institución provincial, Juan Antonio Lorenzo, explicó durante la manifestación que su pueblo es el primer productor eólico de toda Andalucía y tiene comprometidos tres parques eólicos más, incluso con licencia de obras, que se van a quedar sin hacer si la línea no se construye. "Se está comprometiendo el futuro de la zona porque no tendremos desarrollo si no hay aporte energético", señaló Juan Antonio Lorenzo, al tiempo que insistió en que la delegación que que ayer se desplazaba hasta la capital de España está dispuesta a "luchar por los vecinos" de estos municipios afectados y exigir al ministro que reconsidere incluir el eje Caparacena-La Ribina en la planificación nacional.

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, lideró la comitiva provincial con un mensaje contundente para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que señaló como principal responsable de "cargarse y eliminar del mapa" este eje. "Hablamos de líneas eléctricas fundamentales para que puedan instalarse nuevos proyectos industriales en las tres provincias para evacuar la energía que somos capaces de producir". En este sentido, el dirigente socialista ha recordado que la infraestructura energética daría calidad al servicio que reciben actualmente los vecinos y sería un atractivo para las empresas, de ahí que, según recordó, el Gobierno del PSOE lo priorizara en los Presupuestos de 2011 para ser "borrado" por Rajoy nada más poner pie en Moncloa al año siguiente. El PP ha subrayado por su parte su trabajo constante con el Ministerio de Energía para materializar el eje eléctrico y ha criticado la "deslealtad y ganas de confrontación del PSOE". Es más, los populares en la Comisión de Energía, entre los que estaba la almeriense Carmen Navarro, han vuelto a plantear, como ya hiciera hace unos días el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que es la Junta la que debe hacer sus deberes y conseguir los fondos Feder que comprometió. "El Ministerio sigue estando dispuesto a introducir esta línea eléctrica en el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se modifica la Planificación 2015-2020, pero siempre que la Junta cumpla con su parte del acuerdo y se puedan incorporar fondos europeos para la construcción de la línea o de su propia financiación", añadió.