Culpables: Mataron a su tío sin que pudiera defenderse y lo intentaron con su primo

Juan Andrés T.G. disparó a su tío en el portal de este último con intención de "quitarle la vida, voluntariamente, de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa y de reacción por parte del mismo". Lo hizo mientra su hermano Pedro T.G. sujetaba la puerta para facilitar la huida mientras su tenía lugar el tiroteo sin "impedir los hechos y facilitando que concurrieran". Ese es a grandes rasgos el relato con el jurado popular que los ha juzgado ha reconstruido los hechos ocurrido el 24 de febrero de 2016 en Albox y por los que lo ha declarado culpables de delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, además de tenencia ilícita de armas en el caso del primero de ellos.

A Juan Andrés lo consideran el autor material de los hechos y a Pedro su cómplice. Aseguran que la víctima no esperaba el disparo y que el acusado apuntó al pecho provocando una "herida mortal de necesidad" a una distancia de un metro y medio, que tenía la pistola cargada con balas en el cargador y sin el seguro puesto, añadiendo que el agredido no estaba en igualdad de condiciones al no tener un arma. Afirman que también intentó quitar la vida a su primo en las mismas condiciones que al primero -cosa que no pudo hacer porque la pistola se encasquilló-, y señalan como elementos de convicción que M.T.F. presentaba restos de disparo en la mano derecha, que demuestran que hubo un forcejeo para intentar salvar su vida.

Además, apostillan en la manga derecha de la sudadera y en los cabellos de Pedro fueron encontrados restos que ubican a este condenado a un metro del punto en el que se efectuó el disparo, por lo que no pudo estar fuera del portal como éste afirmaba. Tras la lectura del veredicto, la fiscal ha solicitado penas que suman 34 años y medio de prisión para Juan Andrés T.G., y un total de 15 años de cárcel para su hermano.