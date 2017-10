Cumbre por el agua en Los Vélez

La Plataforma Acuíferos Vivos, Asociación en Defensa del Agua de los Vélez y el Circulo de Ecología y Medio Rural CEMERA han organizado la primera Cumbre del Agua en Los Vélez. El domingo tuvo lugar esta actividad de concienciación en Vélez-Rubio la problemática más relevante de esta zona: el agua. "En la provincia de Almería sufrimos de pobreza hídrica crónica y no existe una cultura del agua para un aprovechamiento apropiado de este recurso. El agua es un bien escaso, y por lo tanto no podemos permitir que se nos quite el agua de beber, para utilizarla en explotaciones super intensivas", valoraron los organizadores. Con el ambientólogo Nacho Quesada Rodríguez como guía estuvieron en el manantial de la fuente de Los Molinos, siguiendo La Ruta de los Molinos o Senda del Agua.