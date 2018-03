¿Debe crecer el Lunes?

Asistimos a un Lunes Santo diferente ya que por primera vez en muchos años, las hermandades que procesionarán por las calles de Almería serán dos, Pasión y Gran Poder, debido a que Macarena, que durante muchos años lo ha estado haciendo, en este 2018 se podrá ver el Miércoles Santo para unirse a Prendimiento, Estudiantes y Calvario.

Ambos días, por lo tanto, han presentado una evolución diferente a lo largo de los años. Hace años el Lunes Santo era uno de los días en los que a priori podía crecer nuestra Semana Santa, ya que solo salía Macarena y en ese sentido, se unió Pasión y posteriormente Gran Poder para dejar un día bastante completo donde tres barrios almerienses tenían mucho que decir tanto por sus estilos como por su manera de realizar la estación de penitencia, pues hablábamos de que el barrio de la Plaza de Toros, el de Oliveros y el Zapillo tenían sus personalidades propias. Así se fue consolidando un gran lunes, donde la sensación de que el día estaba completo, con tres hermandades por la calle, era la opinión más generalizada.

El Miércoles Santo, por el contrario, ha sido siempre el día que siempre era señalado para, en el caso de que una hermandad decidiera dar el paso y participar en la Carrera Oficial, ser el que aumentara ya que solo procesionaban Prendimiento y Estudiantes. De hecho, así fue hasta el año pasado cuando Calvario decidió que ya era el momento de mostrarse ante todos los almerienses y dejar el recorrido por su barrio para llegar hasta el Paseo de Almería ya que a Rosario del Mar, que decidió formar parte de la Carrera Oficial antes, se fijara como el día de su salida el Jueves Santo. De esta manera, al ir saliendo tres hermandades cada día desde el Lunes Santo hasta el Miércoles Santo, se podía considerar que nuestra Semana Santa estaba 'bien cubierta'.

Macarena procesionará por primera vez el Miércoles Santo y hará que sean cuatro las hermandades que lo hagan, por lo que vuelve a abrir la pregunta o debate que existía con el Miércoles Santo cuando eran dos las hermandades que procesionaban y que de hecho así ha sido durante muchos años. ¿Debe crecer ahora el Lunes Santo?

No hablo de calidad, porque Pasión y Gran Poder la tienen y mucha para ser las dos únicas que lo hagan el Lunes Santo y yo no soy quien para hacer esa clase de juicios, pero sí me refiero a que, en el caso de que entrara una hermandad nueva, si debería

hacerlo en el Lunes Santo. ¿O quizás deberíamos abrir un 'horizonte nuevo' y que alguna hermandad procesionara el Sábado Santo? En cualquier caso, hoy disfrutaremos del Lunes Santo de nuestra Almería y los debates de qué hacer, si es que ese es el caso, ya los dejaremos para las valoraciones posteriores.