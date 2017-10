Declaran ante el juez por coacciones los representantes del Playa Serena

El Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar citó el pasado 16 de octubre a E.L.M., F.J.M.M. y J.P.F. a declarar en calidad de investigados por presuntos delitos de coacciones y daños denunciados por Gabriel Martínez, 'Gabi', quien fuera responsable del Grupo Gabi y de 'Restaurante Golf Playa Serena'. El empresario asegura que estas personas, vinculadas a la junta directiva del club de golf lo hostigaron durante meses y provocaron que su actividad comercial decayese debido a los impagos provocados por diversas acciones que presuntamente se llevaron a cabo contra él con el objeto de desahuciarlo "bajo una falsa apariencia de legitimidad" y convencerlo de que abandonase el lugar minando "su paciencia e integridad moral". Así consta en la querella, consultada por Diario de Almería, en la que se recuerda cómo la relación contractual entre la empresa de Gabi y el club de golf se inició en 2001 y considera a E.L.M.;. como "instigador e inductor" de los presuntos hechos denunciados. Sostiene el letrado de Gabi que aunque los tres denunciados dicen actuar por separado, dos de ellos en nombre de Dino Inmobiliaria SA y E.L.M. en el de Clug de Golf Playa Serena A.D., se trata de un "negocio jurídico único". En cuanto a lo denunciado en sí, señala que durante varios meses se produjeron desavenencias con la propietaria de la finca por una reclamación de rentas que según Gabi estuvo originada en la falta de acuerdo entre las partes en cuanto a las formas de pago y cantidades a pagar. Así, el 6 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una junta general de accionistas en la que se rechazó una propuesta de convenio para regularizar esta situación y se aprobó adoptar las acciones necearias para salvaguardar los derechos de Dino Inmobiliaria S.A. Algo que se tradujo en un plan de pagos por el que Gabi debía abonar 65.216 euros en menos de 44 días, lo que le provocó un cuadro de ansiedad y un "margen de maniobra limitado". Así, con diversas exigencias durante este tiempo, se llega hasta el día 30 de seipteimbre en el que a Gabi le lllegó un acta de notificación en la que se le comunicaba que debía reintegrar el local, las instalaciones, el mobiliario, menaje, etc., a Dino Inmobiliaria SA. Gabi respondió a dicho requerimiento justificando los motivos del impago y apuntando que a su vez se le debían diversas cantidades por servicios prestados al Club de Golf Playa Serena A.D. Gabi continuó recibiendo correos electrónicos y burofaxes que su letrado considera pruebas de las "reiteradas coacciones" que recibió, hasta que el 4 de octubre de 2013 F.J.M.M. se personó junto a empleados en las instalaciones arrendadas "sustrayendo diverso utillaje, menaje y género" que iban a ser utilizados en una boda al día siguiente. Como es lógico, Gabi reclamó este material y la respuesta que recibió, siempre según la querella, es que "no le devolvería lo apropiado hasta el momento que estuviese al corriente del pago de las mensualidades atrasadas". Más aún, sobre las cinco de la tarde de dicho día "ordenó a sus subordinados la instalación de candados de cierre en todas las vías de acceso a las instalaciones y en las cuales se iba a celebrar el evento indicado, expresando -a Gabi- lo siguiente: "Mañana no vas a celebrar la boda", añadiendo que iba a "introducir maquinaria pesada para inutilizar dichas instalaciones". "Esto es otra prueba más de que mi representado está sufriendo y recibiendo reiteradas coacciones dirigidas a que se marche de forma forzosa del negocio arrendado, sin utilizar los hoy querellados los medios legales oportunos que le correspondan", dice el letrado, quien apunta que los hechos fueron denunciados a la Guardia Civil y ante la presencia de los agentes, las puertas fueron abiertas. El 6 de octubre de ese año Gabi tenía concertado un torneo denominado XV Trofeo Ayuntamiento que fue anulado cinco días antes por los arrendadores, lo que le provocó un "perjuicio" al haber tenido que adquirir las provisiones quince días antes del evento. Una anulación "injustificada" según el agobado que proviene de un "arrebato por parte de la arrendadora", que no sólo hizo que perdiese esta materia prima, sino que no pudo ofrecer el comedor a otros clientes que podían haberlo reservado.