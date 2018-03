Dejemos pasar...

El 'perdón' es la acción por la que una persona disculpa a otra una acción considerada como ofensa, por lo que renuncia eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución y opta por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre la persona ofensora perdonada y la persona ofendida perdonante no queden más o menos afectadas. El perdonante, con esta intención no 'hace justicia' al conceder el perdón, sino que renuncia a esa justicia al renunciar, de esta manera, a la venganza o a un hipotético justo castigo o compensación ya que pretende mostrar unos intereses superiores desinteresados.

Si vamos un paso más allá y nos fijamos en lo que dice La Biblia, 'perdonar' significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. La palabra griega en la que se traduce 'perdonar' significa literalmente 'dejar pasar', como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda, comparación que el propio Jesús usó al enseñar a sus discípulos a orar ("Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe" -Lucas 11,4-).

No me he vuelto loco al poner por delante estas definiciones. Lo que ocurre es que hoy es Martes Santo y estos días son especiales. Especiales porque el barrio de Los Molinos con su Hermandad de Coronación nos recuerda que coronamos a Jesús para burlarnos de Él, porque desde San Sebastián la Hermandad del Amor hace lo propio para hacernos ver el amor que nos tenía Jesús a pesar de que no nos tomáramos en serio sus discursos, y desde la Iglesia de San Ildefonso la Hermandad del Perdón durante todo su recorrido anuncia precisamente eso, que Jesús nos perdonó porque no sabíamos lo que hacíamos.

Quizás esto último nos cueste más porque analizando, a menudo coronamos como 'reyes' a cosas que nos importan y con la misma facilidad con que lo hacemos lo deshacemos, mostrar amor cuando el clima es el deseado y agradable llega a salir solo pero sin embargo, cuando se trata de perdonar una ofensa las cosas cambian y no es tan fácil. Nos cuesta más 'dejarlo pasar'.

No cabe duda de que la Cuaresma es un tiempo de análisis y reconversión, o así lo debería de ser al menos para los que nos consideramos cristianos y también cofrades, por lo que no deberíamos 'dejar pasar' la oportunidad de reconciliarnos con aquellas personas que llevamos tiempo queriéndolo hacer y que por una cosa u otra no hemos hecho. Es decir y aunque suene algo lioso, 'no dejemos pasar' la oportunidad de 'dejarlo pasar'.