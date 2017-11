Denuncia la tala "salvaje" de cinco ficus de 50 años en la calle Santiago

La Asamblea Ciudadana Ahora Almería ha denunciado la tala "indiscriminada y salvaje" de cinco ficus en la calle Santiago esquina avenida del Perú. "Cinco árboles adultos han sido brutalmente podados y lastimados sin la mas mínima consideración hacia un ser vivo", critica este colectivo que asegura que dichos ejemplares no provocaban molestia alguna como ha podido ocurrir con otros árboles de la capital. La explicación que Ahora Almería da a esta "tala salvaje" es que "la empresa externa del Ayuntamiento cobra por kilo de ramas podadas, no por trabajo realizado o por unidades de árboles, por lo que no es lo mismo económicamente podar un árbol y quitarle 10 kilos de ramas y hojas, que podarlo totalmente y sacar 90 o 100".