Desalojada en El Puche una familia que pagó 20.000 euros por la casa

B. S. trabaja en un invernadero y gana menos de 700 euros al mes. A su pareja le es imposible acceder a un empleo por discapacidad. Son padres de dos niñas de 2 y 6 años. En 2001 llegaron al barrio de El Puche. Se asentaron en un edificio de la calle Antonio Mairena pagando alquiler. Hace dos años, en 2015, alguien les ofreció, en el mismo bloque, la compra de una vivienda por valor de 20.000 euros. Lo vieron con buenos ojos y la compraron. Se iban a gastar la mayoría de sus ahorros, pero al tener una estabilidad dentro de su trabajo en el campo, la idea tomó forma y lo compraron.

Pero la compra fue ilegal puesto que la vivienda es propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta. Fueron víctimas de una estafa y han perdido la inversión realizada hace apenas dos años. Sin embargo, según la Junta de Andalucía, "ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la administración andaluza, circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio entre ambas partes".

Pero es una palabra contra la de otro, puesto que ellos afirman rotundamente un desconocimiento total.

Ayer se produjo el desalojo. Llegaron más de medio centenar de Policías Nacionales con un auto judicial firmado el 14 de diciembre de 2017 en su poder que les permitía incluso el "uso de la fuerza". No la emplearon puesto que los vecinos opusieron una resistencia pacífica, pero, desde luego, se hace caso omiso al Tribunal Supremo, que en el mes de noviembre ordenó a los jueces proteger a los niños antes de autorizar un desalojo. De hecho, el TS ya ha revocado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio el visto bueno al desalojo de una familia con tres niños que ocupaba ilegalmente una vivienda pública.

El apoyo vecinal ha sido multitudinario en este proceso de desalojo. Ayer, las mujeres se pintaron las manos de blanco en señal de protesta, alzándolas para mostrar su estado de indefensión.

La familia no tiene, de momento, lugar en el que residir. "No ofrecen ninguna alternativa habitacional. Todo son palabras bonitas, se las lleva el aire. Por escrito no hay nada. Ellos están dispuestos a pagar alquiler, pero no han ofrecido nada. Desde AVRA la derivaban a una inmobiliaria. Eso no es ofrecer una alternativa habitacional", explicó a Diario de Almería una vecina que ha estado luchando en todo momento por la causa.

Sin embargo, desde la Junta de Andalucía apuntan que la familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la compra" de la vivienda. "La agencia, nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble", explican, agregando que en el proceso de tramitación, "la familia afectada no ha interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia, desde el convencimiento de que la Junta de Andalucía tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, que obliga a actuar contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda".