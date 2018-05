Desnuda en el cuartel para que no la cachease una guardia civil

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a un total de ocho meses de multa, a razón de cuatro euros al día, por un delito de resistencia, un delito leve de lesiones y otro de daños, a una mujer que se encaró con unos agentes que habían acudido a intervenir en un tumulto en un pub, insultándolos y agrediendo a uno de ellos, llegando a desnudarse una vez se encontraba en depedencias policiales porque "no le salía del coño" que la cachease otra mujer. Asimismo, el juez Luis Miguel Columna impone a la condenada, L.A.G., el pago de una indemnización de 400 euros al agente afectado y otros 310,93 euros al Ministerio de Defensa.

La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Diario de Almería, recoge que la acusada se encontraba sobre la una menos cinco de la madrugaa del 20 de abril de 2015 en el pub Platinum de Aguadulce. A esa hora fue cuando llegaron a dicho local unos agentes de la Guardia Civil a los que se había informado sobre un posible caso de alteración del orden público cometido por varios clientes del establecimiento.

Los guardias civiles se dirigieron a estas personas y la procesada comenzó entonces a insultarlos a la vez que les decía: "Iros a tomar por culo, no nos jodáis la noche que estamos aquí de marcha y somos turistas y vosotros solo unos cerdos ignorantes". Dada la actitud que presentaba L.A.G., los agentes le pidieron que se identificara, pero lejos de entregar su DNI o dar cualquier tipo de dato, la condenada se negó de forma rotunda a ello. "No me sale del coño picoleto de mierda, voy a hacer lo que me salga del coño y no me da la gana identificarme", fue lo que les dijo en ese momento, según consta en la sentencia.

Debido a ello, fue trasladada en un coche patrulla al cuartel pero durante todo el trayecto siguió con su actitud "agresiva y ofensiva" y al llegar a la puerta de acceso al acuertelamiento, le dio un golpe que provocó la fractura del cristal de la misma, el cual ha sido tasado en un total de 310,93 euros.

Una vez en dependencias policiales, la encausada siguió con su actitud "provocadora y desafiante" y llegó incluso a desnudarse manifestando que a ella "no le iba a cachear ninguna mujer porque no le salía del coño". Al intentar que se vistiera, propinó un golpe en el pie a uno de los agentes.