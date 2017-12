Detenido por agredir en Urgencias al médico por no querer ingresarlo

Agentes de la Policía Nacional de Almería han detenido a un paciente que agredió en el Área de Urgencias del Hospital Torrecárdenas al médico que lo atendía al no estar de acuerdo con el diagnóstico que le indicó. El agresor ha sido detenido como presunto autor de un delito de atentado a funcionario sanitario. Según informaron fuentes de la Comisaría de Policía Nacional de Almería, el paciente propinó un puñetazo en el pómulo izquierdo al médico en la cara cuando éste le indicó que no reunía las condiciones para ser ingresado. Le agredió mientras le gritaba "ahora sí me vas a ingresar".

Una llamada a la Sala del 091 realizada por el personal de seguridad del hospital Torrecárdenas alertó a los agentes de que en el Área de Urgencias había una persona muy agresiva. Rápidamente una patrulla policial se personó en el lugar y observó al individuo en actitud agresiva mientras estaba retenido por los vigilantes de seguridad. El detenido, M.E.V.F. de 29 años de edad, ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia como presunto autor de un delito de atentado a funcionario sanitario. Durante la consulta el especialista valoró que el enfermo no reunía los parámetros para quedar ingresado en la unidad de psiquiatría y el paciente adoptó una actitud más que violenta.

Hace un mes que las fuerzas de seguridad han adoptado medidas nuevas de prevención

El Complejo Hospitalario Torrecárdenas lamenta y condena la agresión sufrida por el facultativo especialista en Psiquiatría y aclara que, desde el momento en que se produjeron los hechos, el Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha puesto a disposición del médico afectado todo el apoyo necesario, incluyendo la defensa y asesoría jurídica, según recoge el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

La dirección del centro sanitario almeriense quiere manifestar su más absoluta repulsa a este tipo de conductas violentas, que carecen de cualquier justificación. Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud van a solicitar, además, que esta agresión sea considerada como un delito de atentado, lo que implicaría la condena a prisión del agresor. Así, explican que la agresión física o intimidación grave contra profesionales del sistema sanitario público en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.También ha querido condenar la agresión la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones. El Plan de Prevención y Atención de Agresiones del sistema sanitario público de Andalucía incluye tanto medidas preventivas para luchar contra los ataques como un protocolo de actuación una vez que se produce cualquier situación de violencia. Entre las medidas preventivas se encuentran la instalación de sistemas de seguridad (cámaras de videovigilancia, timbres avisadores, guardias de seguridad, etc) como formación para que los profesionales aprendan a actuar ante situaciones de tensión. En los casos en los que se produce la agresión, el plan contempla apoyo psicológico y asistencia jurídica para las víctimas.

Esta agresión es una más en el largo historial de agresiones a personal sanitario que suma en lo que va de año la provincia de Almería. Las cifras hablan por sí solas y las nuevas medidas que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil y la Policía Local han tomado para proteger a la víctima y endurecer el castigo a los agresores ponen de manifiesto la magnitud que en los últimos años ha alcanzado el problema.

Cabe recordar que hace apenas un mes que se celebró en la Subdelegación del Gobierno de Almería una reunión de trabajo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Junta de Andalucía y representantes del sector sanitario de la provincia en la que se expusieron las principales novedades que aporta este protocolo de actuación policial ante la problemática que, pese a tener ya medidas de acción puestas en marchas por la administración andaluza, sigue sin erradicarse.

En esta cita se acordó que la Policía Nacional y la Guardia Civil tendrán interlocutores con los profesionales sanitarios para intentar frenar y reprimir las agresiones a médicos y enfermeros en los centros de salud y hospitales de la provincia de Almería. Una medida que ya está en marcha y que, según los propios facultativos está aportando buenos resultados. Esta es, junto a otras, una de las medidas que recoge el protocolo puesto en marcha por el Ministerio del Interior desde el pasado verano ante el incremento de atentados a médicos y enfermeros no solo en la provincia, sino en el conjunto de España. Los interlocutores asumen la labor de captación de información para determinar la forma más adecuada de actuar en cada caso. En definitiva, "se trata de adoptar una estructura organizativa que permita afrontar esta realidad de forma coordinada y con unos instrumentos más eficaces en la prevención y represión de las agresiones", tal y como argumentó en su día el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca.