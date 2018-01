Detenido por amenazar a dos enfermeros de Torrecárdenas y agredir a un policía nacional

Agentes de la Policía Nacional de Almería han detenido a un hombre de 57 años acusado de amenazar a dos enfermeros del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas y de propinar un puñetazo a uno de los agentes que acudió al centro sanitario para socorrer al personal cuando éstos alertaron de la situación a la Sala del 091.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado día 27 de diciembre cuando una llamada a la Sala del 091 de la Comisaría Provincial de Almería realizada por el personal de seguridad del hospital Torrecárdenas alertaba a los agentes de que en la zona de los ascensores había una persona amenazando a dos enfermeros. Rápidamente una patrulla policial se personó en el lugar y pudo observar a un individuo en actitud "agresiva, encarándose" con los dos trabajadores y gritándole a uno de ellos "me he quedado con tu cara y ya nos veremos". Los dos policías se interpusieron entre el sujeto y los dos enfermeros, intentando mediar para que se calmara y depusiera de su actitud. No obstante, acto seguido el individuo se mostró más agresivo aún gritando a uno de los policías "ya te pillaré por la calle cuando no vayas de uniforme y verás", mientras que le encajaba un puñetazo en uno de sus brazos. Ante tales hechos los agentes procedieron de inmediato a su detención como presunto autor de delitos de atentado a agente de la autoridad y amenazas. El arrestado, identificado con las iniciales A.U.P., de 57 años de edad, ya ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia.

Desde el pasado mes de octubre tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen interlocutores que se encargan directamente de los casos de agresiones y violencia de pacientes o familiares a personal sanitario. Se trata de una de las medidas de refuerzo de la seguridad en centros sanitarios que se han puesto en marcha ante la gravedad de la situación y el aumento de casos de agresiones a facultativos en los centros sanitarios.