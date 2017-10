Diputación pide a la Junta reducir 47 plazas de la Residencia Asistida

Fue el pasado 24 de enero cuando la Diputación de Almería, y por la inspección de la Junta de Andalucía en las instalaciones de la Residencia Asistida "ponen de manifiesto la necesidad de actuar de manera inmediata para corregir los desajustes de la Unidad del Poniente y garantizar la calidad del servicio que se presta". Después de numerosas reuniones con familiares de residentes, representantes de la Junta de Andalucía y sindicatos para dar solución a los parámetros de calidad de la Unidad del Poniente, y más concretamente de las conducciones del agua de la misma, la Diputación de Almería remitía un comunicado, a la Junta su colaboración para efectuar una actuación inmediata en la Residencia.Para esas obras, la Institución provincial solicitó a Bienestar Social la paralización de los ingresos, y a su vez la Junta les pedía un proyecto concreto de las actuaciones que se pretenden acometer en el edificio. Al parecer ninguna de estas dos cosas se han llevado a cabo y de momento no habrá obras.

Comunicado de CSIF para el personal

Comunicado de CSIF para personal de la Residencia Asistida: "Reunidos esta mañana las distintas secciones sindicales con el diputado de Bienestar Social y la Directora de Servicios Sociales se nos informa de lo siguiente: se va a proceder en el plazo aproximado de 2 semanas, al traslado de residentes de la Unidad de Poniente a la Unidad de Levante (una vez realizado el cambio de tuberías de esta) y el resto de unidades asistenciales. En la Unidad de Poniente no se va a realizar ningún tipo de obras, ya que nos informa el diputado, que no van a renovar el concierto con la Junta de Andalucía de esas 47 plazas, y además se le ha pedido a la Junta que paralice los ingresos, de manera que en el plazo estimado de "2 años" consigan reducir las plazas a 120 ubicadas en cuatro unidades asistenciales 2 más funcionales (XIV, XII, VIII y II-IV), en las cuales se van a ir realizando las obras que se necesiten. Desde esta sección sindical no estamos de acuerdo con esa decisión, por lo que estudiaremos las posibles medidas a adoptar, sabiendo que legítimamente la Diputación tiene la potestad por ley de adoptar estas medidas. Almería 19 de octubre de 2017".