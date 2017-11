Diputación celebra una marcha silenciosa en memoria de las víctimas

El municipio de Canjáyar ha acogido este viernes los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizados por la Diputación de Almería. La Diputación Provincial de Almería ha celebrado en Canjáyar los actos conmemorativos del 25-N ya que es el pueblo natal de la primera víctima de violencia de género del año, Antonia García Abad, que en su recuerdo ha unido a todos los almerienses en un mismo sentimiento de repulsa y rechazo hacia el terrorismo machista que se ha cobrado este año la vida de tres mujeres almerienses y 44 mujeres en el resto del país (la misma cifra que se registró en todo 2016). La última víctima, cuyo caso se encuentra en investigación, se produjo este jueves en Vinaròs (Castellón)donde apareció una mujer de unos 30 años asesinada a tiros presuntamente a manos de su ex pareja.

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Javier A. García, que estuvo acompañando en todo momento del alcalde del municipio, Francisco Alonso y miembros de la corporación provincial y municipal. Junto a las autoridades los vecinos del pueblo y a los padres de Toñi, que rotos por el dolor, han salido a las calles de Canjáyar para pedir unidad y justicia frente a la violencia de género.

Han descubierto una placa en recuerdo de esta joven, primera víctima de la provincia

Javier A. García ha puesto de manifiesto el trabajo conjunto que tienen que hacer las Administraciones públicas para luchar contra la violencia terrorista: "Hoy estamos conmemorando una fecha que nos gustaría que no existiera pero es necesario estar aquí hoy para recordar que Toñi siempre estará con nosotros".

"Vamos a seguir trabajando y luchando desde las Administraciones -ha añadido- para que no haya ni una solo víctima más. Que nadie pueda hablar de que por el mero hecho de ser mujer sean maltratadas, acosadas o vejadas. Queremos que todas las mujeres sepan que no están solas, que denuncien, que nunca callen y que no sean cómplices del miedo".

Asimismo, el vicepresidente de la Diputación Provincial ha explicado las herramientas que desde la Institución Provincial se ponen a disposición de todas las mujeres en materia de Igualdad: "Desde la Diputación vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a los municipios y a todas y cada una de las personas que lo necesiten para ayudar este terrorismo machista. Da igual donde viváis, todas tenéis que estar protegidas y sentir que no estáis solas. Estamos con vosotros".

La jornada daba comienzo a las 11.30 horas de la mañana. Ese momento los vecinos de Canjáyar han iniciado una marcha silenciosa por las calles del pueblo. En silencio que tan sólo se ha roto cuando el alcalde de Canjáyar, el vicepresidente de la Diputación y los padres de Toñi han descubierto la placa en la que se ha grabado la inscripción: El pueblo de Canjáyar en recuerdo de Antonia García Abad. Nunca más.

El alcalde de Canjáyar, Francisco Alonso, ha explicado el significado de este hito instalado en la Plaza Nueva del pueblo: "Con esta placa pretendemos recordar a nuestra vecina Toñi todos los días y concienciarnos, cada uno en nuestro ámbito de responsabilidad, que todos somos fundamentales para erradicar esta lacra. Vamos a seguir trabajando y mostrando nuestro apoyo a todas las que sufren esta forma de terrorismo, para que nunca se olvide que una persona muy querida, le arrebataron la vida simplemente por ser mujer".

Seguidamente, una decena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria Valle del Andarax han leído un manifiesto en el que los estudiantes han alzado su voz para acabar con esta lacra social, que ya se ha cobrado la vida de 44 mujeres.

Los estudiantes expusieron: "Pedimos que la igualdad llegue a la educación. No basta con aprobar leyes que condenen a los culpables, hay que trasformar los comportamientos. Hay que educar promoviendo el respeto y haciendo que las generaciones más jóvenes llenen de igualdad nuestro futuro". Y es que la igualdad hay que inculcarla desde la cuna y fomentar respeto y valores a las generaciones futuras, porque muchos de los casos tienen como protagonistas a gente, quizá demasiado, joven.