Diputación no trasladará a usuarios de la residencia y la oposición teme por el cierre

La Diputación de Almería ha garantizado que se acometerán mejoras en la Residencia Asistida y ha asegurado que no trasladará a ningún usuario. Así lo anunció ayer el vicepresidente segundo y diputado de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Ángel Escobar, quien ha lamentado que "el PSOE haya vuelto a subirse al carro de la confrontación con la Residencia Asistida, en lugar de mediar con sus compañeros de partido de la Delegación de Salud". A través de un comunicado, Escobar asegura que la decisión de solicitar la rescisión de 47 de las 167 plazas de la Residencia Asistida viene dada por la falta de compromiso de la Junta de Andalucía, ya que, "si el delegado hubiera cumplido su promesa de no ingresar más residentes, no tendríamos que realizar esta solicitud y hubiéramos podido iniciar las obras para arreglar el Ala de Poniente". El diputado de Bienestar Social manifestó ayer el "total compromiso" de la Diputación para evitar traslados de los residentes, asegurando que "lo que queremos es que se dejen de producir nuevos ingresos para poder adaptar la residencia a las necesidades del siglo XXI. Hemos adaptado el sistema de agua caliente sanitaria de la Unidad de Levante para poder dar servicio a los 167 residentes y vamos a seguir realizando obras de fontanería y eficiencia energética en toda la residencia". El portavoz del PSOE en Diputación mostró ayer su "más enérgica repulsa" hacia la gestiónque está realizando el PP de la residencia asistida. "Han pedido la reducción de 47 de las 167 plazas del ala de poniente, una zona pendiente de unas obras anunciadas hace años pero que nunca se llevaron a cabo". Juan Antonio Lorenzo afirma que "nos han tomado el pelo, nos han mentido durante años y, lo que es peor, han mentido a los residentes, a los familiares y a los trabajadores". Se oponen a la reducción de plazas y apuntan hacia las "oscuras intenciones" del PP que pasan por el cierre de la residencia. La diputada provincial de IU, María Jesús Amat, criticó ayer el "abandono" de la residencia al entender que la "están dejando morir".