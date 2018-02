Docentes salen a la calle para exigir la estabilidad del personal interino

Más de un centenar de docentes se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta en la capital almeriense, para exigir a la Consejería un nuevo acuerdo de estabilidad del personal interino que garantice su continuidad en el trabajo.

Tal y como han informado desde la Confederación General del Trabajo de Andalucía (CGT), de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza, el acuerdo firmado por el Ministerio con los sindicatos mayoritarios para la "mejora del empleo público" y con la finalidad de reducir la tasa de temporalidad laboral al 8% "puede suponer el despido de miles de profesores y profesoras interinos". Dada la alta tasa de profesorado interino de larga duración en la enseñanza, el acuerdo amenaza con convertirse en un ERE masivo para el profesorado que lleva años trabajando en esos puestos de trabajo. "De esta manera, se vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo, un componente primordial de la protección de los trabajadoras y trabajadores", han destacado desde la Federación. La figura del profesorado interino en Andalucía en particular, y en general, en todo el Estado se ha convertido en una figura paradójica.

Y ello porque el uso abusivo por parte de la Administración de las contrataciones temporales debido solo en parte -a los recortes en los Presupuestos Generales, ha ocasionado que se empiece a hablar de interino permanente o interino de larga duración. Una auténtica contradicción en términos. En estas condiciones, se pervierte la naturaleza jurídica del funcionario interino y, a partir de ahí, se explica que estos últimos años hayamos visto como el profesorado interino comenzaba a disfrutar de trienios, sexenios y complementos. Cuando hablamos de un profesorado interino que encadena años tras años contratos, no hay razones objetivas para distinguir en términos de derechos entre un funcionario interino y un funcionario de carrera.

CGT considera que los sindicatos de la mesa sectorial andaluza abandonan a su suerte al profesorado interino ante esta grave situación, al plantear movilizaciones para reivindicar unos objetivos que no garantizan la estabilidad del profesorado interino andaluz. Una de las medidas que, la denominada mayoría sindical, de la Mesa Sectorial defiende es el carácter no eliminatorio de las pruebas selectivas en la fase transitoria (las tres convocatorias). Parece que no van a conseguir dicho objetivo porque el ministro de Educación se ha hecho fuerte en su negativa a este respecto.