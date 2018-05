Docentes interinos comienzan una huelga indefinida por su estabilidad

Los docentes interinos de toda Andalucía han comenzado una huelga indefinida a partir de este lunes 14 de mayo para reclamar a la Junta de Andalucía un plan de estabilidad "que garantice la continuidad en sus puestos de trabajo del profesorado interino andaluz". El paro comenzó ayer con una concentración en la capital almeriense a la que se sumaron cientos de profesionales, además de más de un centenar que han secundado la huelga en los diferentes centros de la provincia durante la primera jornada. El colectivo afectado ha remitido un comunicado en el que han incidido en que "el personal interino lleva años siendo castigado por la política de recortes de la administración, desarrollando nuestro trabajo en condiciones de precariedad y sin el reconocimiento de derechos laborales debido a nuestra condición de interinidad". "Además, esta situación no sólo repercute en el plano estrictamente laboral, sino que entendemos que ha conllevado y conlleva una pérdida de calidad educativa debido a la inestabilidad de las plantillas en los centros". Según han detallado, "la convocatoria de oposiciones actual no tiene en cuenta que más del 20% de la plantilla es interina. Si se llevan a cabo sin que se asegure la estabilidad de la plantilla actual nos dirigimos hacia un ERE en el que muchos de nosotros quedaremos fuera o sufriremos un retroceso en la estabilidad laboral". "Es una situación intolerable", han manifestado. "Es hora de que se consoliden no solo las plazas sino también los y las trabajadoras que actualmente las ocupan". "Nos encontramos ante una situación claramente excepcional creada por años de recortes contra la educación pública y por lo tanto exigimos una solución que no ponga en riesgo nuestros puestos de trabajo".

"Queremos señalar la especial vulnerabilidad del profesorado de las Escuelas de Artes, Escuelas Oficiales de Idiomas, Conservatorios y Formación Profesional, teniendo en cuenta que en algunos casos se convocan más plazas que vacantes disponibles durante este curso, por lo que en caso de no obtener la plaza compañeros y compañeras con años de tiempo de servicio se verán en la calle sin expectativas de trabajar durante años". El periodo de huelga tendrá como hito centralizado una manifestación a nivel regional en Sevilla el próximo 17 de mayo, que partirá a las 12: 00 horas desde el Palacio de San Telmo y finalizará en la Consejería de Educación, a la que se sumarán los docentes almerienses.