Down de oro por una brillante labor

Visibilizar el ímpetu de personas, colectivos, empresas e instituciones que día a día trabajan para conseguir que la inclusión de las personas con síndrome de down sea una realidad en la provincia de Almería. Es el objetivo de los Premios Down de Oro que organiza la Asociación Almeriense para el síndrome de Down (Asalsido), y que cumplen su segundo año bajo la atenta mirada de decenas de ciudadanos que no han querido faltar al evento celebrado en el salón de actos de la Casa de Las Mariposas de la capital. Cuatro premiados: Biotec Family, Jesús Florez, Universidad de Almería y la asociación sociocultural Chandranamaskar, y tres distinciones: Proyecto Hombre, Diego Capel y Centro Educativo Down Almería, han reconocido la brillante trayectoria de todos ellos, dedicada a la lucha por la calidad de vida y la mayor autonomía de los chicos y chicas con Síndrome de Down. En el transcurso del evento, que tuvo lugar en la tarde de ayer, y con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down fue presentada la campaña #Úneteyvenadarlachapa, que estará en la calle a lo largo de toda la jornada. Más de un centenar de personas con Síndrome de Down, junto con profesionales de Asalsido estarán presentes en un total de 7 mesas informativas ubicadas en las áreas comerciales de la capital, la Universidad de Almería, y el centro de la ciudad. En los diferentes puntos, además de facilitar información sobre el síndrome y el colectivo almeriense dedicado a las personas afectadas por el mismo, Asalsido, los chavales repartirán chapas conmemorativas con el objetivo de visibilizar esta realidad en un día tan señalado. "La principal reivindicación en el día de hoy es visibilizar el Síndrome de Down y luchar por el respeto de los derechos de las personas afectadas", ha señalado el gerente de Asalsido, Paco Navarro, quien ha informado de que actualmente en la provincia de Almería hay más de 583 personas con Síndrome de Down, una cifra que indica que el número de casos va disminuyendo, teniendo como referencia los datos de hace una década en la que la tasa de incidencia era de 1 caso por cada 700.000 habitantes, lo que en la provincia se traduciría en 1.000 casos. Tal y como ha indicado el gerente de Asalsido "hay años en los que no detectamos ningún caso. De echo ahora el niño más pequeño tiene dos años y medio". "Sin embargo hay años en los que nacen 15 niños con Síndrome de Down, lo que indica que la causa puede radicar en un factor externo". Los primeros momentos tras conocer que el hijo esperado o el que acaba de nacer tiene síndrome de Down, son sin duda momentos complicados para todas las familias. Los padres suelen vivir un shock inicial, acompañado de un profundo malestar e incertidumbre y una preocupación por cómo este hecho afectará su futuro, han informado desde Down España. Es habitual que se produzca una reacción emotiva inmediata: llantos, gritos o expresiones de rechazo, y por ello es importante permitir que los padres expresen sus sentimientos, sean cuales sean. Las preguntas que hagan serán una guía para el profesional que podrá, en base a lo que se demande de él, ofrecer más información o invitarles a una visita posterior para responder a nuevas dudas que puedan surgir en los días posteriores a la primera noticia.

En el caso de diagnóstico prenatal, los profesionales deben de ser capaces de aportar a la mujer toda la información que necesite para que ésta pueda decidir sobre la conveniencia de realizarse cualquier tipo de prueba, valorando los beneficios y riesgos que cada una comporta. La mujer debe conceder autorización para someterse a dichas pruebas, por mínimamente invasivas que sean, sólo después de comprender qué tipo de información le aportarán y cuáles serán sus opciones después de conocer los resultados. Antes de someterse a una prueba prenatal cuya finalidad sea establecer o descartar el diagnóstico del síndrome de Down o de tomar una decisión sobre seguir adelante con un embarazo con un diagnóstico confirmado, sería conveniente contar con toda la información disponible. También es aconsejable tomar contacto con otros padres que hayan vivido esta experiencia, por lo que sería muy positivo que se diesen la oportunidad de visitar la asociación con síndrome de Down más cercana a su domicilio, Asalsido en la capital almeriense, donde responderán a sus dudas y podrán conocer más acerca de las personas con síndrome de Down.