Échame el 'Cable'

El retorno de andamiajes y el vallado parcial del Cargadero del MineralEl Alquife por riesgo de desprendimiento pone en cuestión, de nuevo, la correcta conservación de este centenario monumento. Un Bien de Interés Cultural que parece ese muerto del que nadie quiere ser su heredero por la pesada deuda de la carestía de su rehabilitación y puesta en valor. Suma tantos millones que las administraciones están jugando a eso de esta monumental inversión no es la mía.

Esta considerada obra maestra de la arquitectura de hierro de inicios del siglo XX (su construcción data de 1904), en la que, además de piedra, tiene por material la madera, se encuentra expuesta a la corrosión. Ya, a finales de la década de los 80, tuvo que recibir unas primeras obras de emergencia para su consolidación que tuvieron que esperar hasta 1995 para ser completadas, y tras las cuales sigue esperando un proyecto de rehabilitación integral, que se quedó estancando en 2012, cuando la Junta de Andalucía concluyó una primera fase. Y hasta ahora.

Ha sido en la segunda semana de este mes de noviembre cuando el popularmente conocido como Cable Inglés, con toda su contundente imagen que se eleva en pleno centro de la capital, desde la antigua estación hasta la playa de Las Almadrabillas, ha mostrado otra vez síntomas de debilidad. La Autoridad Portuaria ha venido insistiendo en que se trata de una revisión periódica, fruto del estudio encargado a finales de verano, con el que determinar el estado estructural, así como los posibles futuros usos que el Cargadero puede ser capaz de aguantar.

Pero también es cierto que el vallado perimetral, al detectarse el riesgo de desprendimientos de piezas como tornillos oxidados por la corrosión, ha reabierto la preocupación social por este declarado en 2004 BIC, siendo la respuesta política cuanto menos sorprendente.

Han sido años de fotos de políticos a los pies del Cargadero. Bien reclamando su recuperación, bien dejando constancia del esfuerzo por su puesta en valor. Consejeros, alcaldes, delegados, o representantes de la reivindicativa y exigente oposición. Siempre se ha mirado a la Junta, que asumió esa primera fase de rehabilitación, con la aportación del 1% cultural por parte del Gobierno central, de un proyecto, el de Ramón de Torres, valorado en unos 15 millones de euros. Se llevaron a cabo labores de conservación, limpieza y restauración, concentradas especialmente en la parte sobre el mar del Cable Inglés. Sin embargo, jamás se llegó a ejecutar la segunda fase. ¿Por qué?

La respuesta sencilla, el dinero, viene camuflado por una cuestión de titularidad y competencias, que ha quedado patente esta pasada semana cuando en un acto coincidían ante los micrófonos de la prensa la delegada del Gobierno andaluz, el alcalde de Almería y el subdelegado del Gobierno. Gracia Fernández explicaba que el BIC no es de la Administración autonómica y hasta que, con el cambio legislativo, ni siquiera el Gobierno andaluz puede solicitar el 1,5% cultural por no ser el titular del Cable Inglés, lamentando que las reclamaciones se hayan dirigido a la Junta en lugar de a Fomento.

Ramón Fernández-Pacheco, que en el Debate sobre el Estado de la Ciudad sacaba músculo municipal para "devolver a Almería lo que es de Almería, si la Junta no quiere, no puede o no sabe", lo que ofrecía hace escasos días era un acuerdo entre administraciones para poder afrontar las obras de rehabilitación como posible solución. "Todo la tiene, menos la muerte", bromeaba Andrés García Lorca que, si bien, admitía el Cargadero como propiedad de Fomento, a través de Puertos del Estado, recordaba, acto seguido, que las competencias administrativas, y por tanto, la financiación, son de la Autoridad Portuaria, un organismo cuya gestión y dirección le corresponde a la Junta de Andalucía, así como la designación de la presidenta.

Lleva escasos meses al frente de este puesto. A Carmen Ortiz le toca lidiar con este Cable, el cuál ha lanzado a Fomento. Asegura la presidenta que el Puerto está cumpliendo con sus deberes, que no son otros que el "mantenimiento", y señala a Puertos del Estado, a Fomento, como la Administración, en este caso auxiliadora. No obstante, y al igual que el resto, apeló a un posible acuerdo entre administraciones en el seno del proyecto Puerto-Ciudad, donde la recuperación del Cargadero del Mineral y la posibilidad de darle algún uso podría alzarse como una pieza clave.

Conversaciones en búsqueda de colaboración se han producido. El primer teniente de alcalde y concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ayuntamiento capitalino, Miguel Ángel Castellón, ha desvelado que hace dos meses, aprovechando un encuentro con la delegada del Gobierno andaluz, Fernández-Pacheco le solicitó de forma verbal el proyecto de intervención que desde la Consejería de Cultura se presentó, en 2008, para su transformación en un gran centro cultural y de ocio que, con tres niveles, albergaría una cafetería-restaurante, salas exposivitas, de conferencias y audiovisuales, así como miradores y recorridos panorámicos desde Las Almadrabillas hasta la estación, cuya supuesta recuperación también quedaría integrada. El nombre de este proyecto son 18 millones de inversión.

"Lo que queremos es conocer ese proyecto, que el Ayuntamiento no conoce, y ver hasta dónde podemos llegar. Se trataría de hacer una separata para desarrollar una parte", explica el representante municipal. Siguiendo las indicaciones de Fernández, el Ayuntamiento solicitó por escrito a la Delegación Provincial de Cultura el citado proyecto. "Han pasado dos meses y no hemos recibido nada. Esa es la verdad", lamenta el edil.

El proyecto, según las declaraciones de la delegada, ha sido remitido a la Autoridad Portuaria.