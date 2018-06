Paula Echevarría y Rodolfo Sancho apoyan la candidatura Almería 2019 a Capital Gastronómica

Mientras el equipo técnico de ‘The Rhythm Section’ realizaba los ensayos para las persecuciones en coche que filmarán a finales de junio, los actores Rodolfo Sancho y Paula Echevarria grababan la serie de televisión de Tele 5 ‘Los Nuestros 2’. Un ejemplo más de la vida que el cine ha vuelto a cobrar en la ciudad y provincia. La concejala de Promoción, Carolina Lafita, ha visitado el rodaje y ha saludado a los actores para conocer sus impresiones y comprobar la satisfacción de todo el equipo de producción de la película.

Además, la concejala les ha explicado los valores gastronómicos por los que la ciudad es candidata a Capital Española de la Gastronomía en el año 2019 y les ha regalado las tazas de Almería 2019. Ambos actores, que ha probado los sabores y delicias culinarias de la ciudad, han expresado su apoyo a la candidatura almeriense, grabando sus vídeos, ya subidos a las redes sociales. Tanto Paula Echevarria como Rodolfo Sancho han valorado la gastronomía de la ciudad: “todos sabéis que en Almería se come muy bien, cada vez que vengo me como todas las gambas rojas que puedo y espero que Almería sea la capital española de la gastronomía en el año 2019. El gusto de compartir”, ha manifestado Rodolfo Sancho, mientras que Paula Echevarria ha afirmado “todo mi apoyo para Almería como candidata a ser la capital española de la gastronomía, que se come muy bien”.

De la misma manera, en las conversaciones de Carolina Lafita con los dos protagonistas, estos le han transmitido, en palabras de Rodolfo Sancho, que “Almería es fantástico para el cine. Siempre que vengo a Almería a rodar sé a ciencia cierta que voy a hacer un producto de calidad. Porque cuando se viene a Almería es para enseñar estos maravillosos paisajes y esto ya provoca una calidad intrínseca en el producto”. De la misma opinión es Paula Echevarria que ha destacado “la luz de una ciudad siempre vinculada con el cine”.

Ambos han estado rodando esta semana en Almería escenas de la película ‘Los Nuestros 2’. Se trata de la segunda parte de una serie de Telecinco que congregó en 2015 a más de 3,6 millones de espectadores de media ante la pantalla y se convirtió en una de las más exitosas de los últimos tiempos. Para esta serie Almería se ha transformado en Siria.

‘Los Nuestros 2’ trata sobre una unidad de élite militar, la brigada paracaidista, que en esta nueva entrega tendrá una misión en Siria (Almería). De esta manera, en el rodaje Paula Echevarria asume el rol principal como la sargento primero Martina Ibáñez, una integrante de la BRIPAC con un profundo sentido del honor. Por su parte, Rodolfo Sancho encarna a Carlos Román, un agente del CNI que colabora con el Ejército de Tierra en una operación en Siria. Su misión será recuperar una carga radioactiva de Cesio-137 en manos del Estado Islámico y devolver sana y salva a una civil española atrapada en Raqqa con información estratégica para impedir próximos atentados en Europa.