Educación cifra en 116 las aulas prefabricadas pendientes de retirar

La Delegación de Educación de la Junta ha cifrado en un total de 116 las aulas prefabricadas aun pendientes de retirar en la provincia de Almería. 64 de ellas ya están asociadas a actuaciones licitadas o en ejecución y 52 corresponden a actuaciones aun por programar. Entre los proyectos más inminentes se incluyen los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) Gaviota de Adra; Pablo Ruiz Picasso de El Ejido, y Carmen de Burgos de Huércal de Almería. El CEEE C. Apoyo.I. Sordos Rosa Relaño de la capital; CEPR Andalucía de Níjar; y los Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Sebastián El Cano y San José de Níjar, y La Molina en Roquetas de Mar.

A este listado se incorporaba el pasado mes de diciembre el Colegio Rural de Fernán Pérez (Níjar), donde también hay un modulo provisional. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, está llevando a cabo un plan de retirada de aulas prefabricadas que ha supuesto en el año 2017 la supresión de un total de 185 en toda la Comunidad Autónoma. Esta retirada ha beneficiado a un total de 5 centros en la provincia en los que se han eliminado 26 aulas provisionales. Concretamente la retirada en la provincia ha sido en los centros educativos: IES El Toyo, El Alquian, con 14 aulas, CEIP Diego Velázquez, El Ejido, con 2, CEIP Loma de Santo Domingo, El Ejido, con 4, IES Mediterráneo, Garrucha, con 4, CEIP Juan Andrés de Toledo, Zurgena, con 2. La eliminación de estas aulas ha sido posible gracias a la finalización de obras que han creado nuevos espacios definitivos en estos centros o por no ser ya necesarias estas instalaciones para atender la demanda de escolarización. Las aulas prefabricadas son un recurso necesario en el sistema educativo para hacer frente a incrementos de escolarización que no pueden ser absorbidos por los espacios definitivos del centro, así como para hacer compatible la ejecución de obras con el desarrollo de la actividad docente en aquellos casos en los que la intervención no puede realizarse por completo en periodos no lectivos. Actualmente no están previstas nuevas implantaciones de prefabricadas en los centros escolares, habiéndose producido las últimas al comienzo del curso escolar actual para atender las necesidades de escolarización o de ejecución de obras. Desde el año 2015 la Agencia Pública Andaluza de Educación está ejecutando un plan de actuaciones de obras específicamente dirigido a crear espacios que permitan la supresión de prefabricadas.

A esta programación se suman las retiradas de prefabricadas que se han producido como consecuencia de la finalización de grandes obras realizadas dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas, como el nuevo IES de El Toyo en Almería.