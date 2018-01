Empleo y cinco consistorios de Los Vélez por la línea con Caparecena

El delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Miguel Ángel Tortosa López, exigió al Gobierno "que no condene a los 14.000 habitantes de la Comarca de Los Vélez al aislamiento, la despoblación y el subdesarrollo energético y económico" con su decisión de no incluir la línea de alta tensión que une Almería y Granada en la planificación de Red de Transporte Eléctrico 2020. Así lo ha manifestado tras la reunión que ha mantenido hoy en Chirivel con su alcaldesa, Emma Sola García, empresas y representantes de entidades económicas y sociales de los municipios que integran la Comarca de Los Vélez -Chirivel, María, Oria, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio) para informarles sobre la situación actual de la línea de alta tensión entre Almería y Granada, sobre los pasos dados por la Junta de Andalucía para exigir al Gobierno central su construcción y para recoger sus necesidades e inquietudes.El delegado afirma que la no inclusión del eje eléctrico pone en peligro inversiones de 480 millones de euros y la creación de 600 empleos en 12 proyectos de energía eólica en la provincia.