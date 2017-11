Empresarios apuestan por las energías renovables para paliar el déficit hídrico

El científico Sixto Malato aporta su conocimiento de cara a la aplicación de las energías renovables en la depuración de las aguas: "El problema del agua debe ser adaptado al terreno, no se puede hacer un proyecto para toda España", explica.

"No podemos vivir canalizando el problema en la administración. Así llevamos años y no lo resolvemos. El pronóstico es malo", explica Jesús Cuadrado, presidente de la Asociación Provincial de Agua y Energías Renovables.

El caso es que la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y la Asociación de Empresas de Agua y Energías renovables pretenden converger los conceptos de agua-energías e innovación-sostenibilidad. Cuentan con el apoyo de organismos y entidades como la Plataforma Solar de Almería, la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, Grupo Desarrolla y el Centro de Investigación de la Energía Solar, CIESOL-Regeneración de Agua. Lo que plantean no es otra cosa que la posibilidad de una Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Almería.

Tejerina descarta un "riego de socorro" en el Almanzora

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, descartó ayer otorgar un "riego de socorro" en la comarca del Almanzora para paliar la sequía y ha sugerido como alternativa pactos entre regantes para la cesión de derechos entre autonomías. García Tejerina respondió, en el Pleno del Senado, a una pregunta del socialista Juan Carlos Pérez Navas sobre dicha posibilidad, ante la falta de agua de explotaciones agrícolas en esa comarca, que "no reciben riego" desde la suspensión del trasvase Negratín-Almanzora en agosto. La ministra subraya que "no es legalmente posible" otorgar ese riego excepcional, porque no se cumplen las condiciones que exige la ley (que data de 1999).