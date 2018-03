Enamorada de su Señor Cautivo de Medinaceli

Una de las voces más emblemáticas de la Semana Santa de la capital almeriense, que si hay una Hermandad con la que identificarla es Prendimiento. "Los tres titulares me erizan la piel solo con mirarlos, pero para mi cantarle al Cautivo de Medinaceli es uno de los momento más especiales, puedo incluso decir que de todo el año". "Su cara, su semblante, su nombre... forman parte de mi vida desde que nací. Mi padre salía de costalero antes de que yo naciera, en sus trabajaderas incluso ha ido mi madre, y ¡le hemos rezado tanto por la enfermedad de mi hermano!, que cantarle para mi es una oración con la que año tras año le doy gracias. "Creo que la saeta dura unos cuatro o cinco minutos como mucho, lo suficiente para poder expresarle mi sentir". "Suelo componer cada año una diferente que encajo por seguirillas y debla"

"Y la Merced qué decir. Según me contaba mi padre desde bien pequeña, el paso llevaba un candelabro con mi nombre grabado. Aquello me hacía sentir como más cerca de ella". "Y cerca de ella voy cada año acompañándola de mantilla y cantándole mi saeta. También le compongo todos los años una especial para ella que cada vez me cuesta más interpretar porque se me hace un nudo en la garganta, que no se puede evitar".

Pero su voz se quebranta no solo con los titulares de su hermandad. "Desde hace nueve años tengo una cita ineludible con la Unidad. Cada año participo de la Muestra de Saetas de la Peña El Morato. Aquel año Lola de Quero me dijo, María vamos a ir a San Ignacio de Loyola a cantarle a una virgen el Sábado de Pasión. Y allí que fuimos y desde entonces creo que he faltado un año, y por problemas de salud. Es una imágen muy especial para mi. Igual que lo son Los Ángeles y la Misericordia. Desde que salen en procesión voy a cantarles".

Y en general todas las imágenes tienen algo especial para esta cantaora. La Macarena, Soledad, Angustias... "Todas imponen cuando te pones delante y los miras fijamente para dedicarle una saeta. Algunas más y otras menos, pero hay que tragar saliva y evidentemente no es solo un cante flamenco. Es mucho más".

María Canet Comenzó a prodigarse en la Saeta desde muy joven, y se dió a conocer a través de la Peña el Morato. Cantaora completa en todos los cantes, en la Saeta con una voz laína precisa y preciosa hace de la Saeta una obra de arte, espectaculares sus cambios a Tonás.