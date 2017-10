"España va a ganar, este Gobierno ya salvó al país del desastre económico"

"Contra mis enemigos, terco y rudo, esgrimiré en la lid, que no me apoca, por lanza mi razón y como escudo mi carácter más firme que una roca". El portavoz del PP en el Congreso, diputado nacional por Almería desde 1993, recurrió ayer a la cita de una de las figuras más relevantes de la provincia, el poeta Francisco Villaespesa, en la celebración del 140 aniversario de su nacimiento, para describir la postura del Gobierno ante uno de los mayores desafíos de la historia reciente del país. Durante el desayuno informativo de Europa Press en el Teatro Cervantes, en el número uno de la calle Poeta Villaespesa, Rafael Hernando se mostró especialmente crítico con los dirigentes de la Generalitat a quienes pidió que abandonen el camino del proceso rupturista, vuelvan a la legalidad y dejen sus cargos. "Nunca tan pocos hicieron tanto daño a tantos", afirmó para insistir en que desde el 23-F no se vivía un "golpe a la democracia" como el del domingo. "No son momentos para las ocurrencias ni caben recetas milagrosas, este desafío tampoco se arregla con dos patadas como algunos pretenden", argumentó al tiempo que reclamó la confianza de los españoles en el Ejecutivo y en su presidente, Mariano Rajoy. "En circunstancias muy difíciles, este Gobierno logró enderezar la situación económica y salvar al país del desastre y España va a ganar otra vez", añadió. En el foro y ante un centenar de asistentes, en su mayoría cargos públicos y empresarios, el dirigente popular aseguró que la Constitución tiene muchos más artículos que el 155, que conlleva la suspensión de la autonomía, muchos más artículos y está nuestro sistema legislativo y jurídico, fuerte y con herramientas que ya están en marcha como muestra las denuncias interpuestas. "No se puede dialogar con quien no quiere y no cabe negociar con quien viola la ley y el estado de derecho porque se estará dando muy mal ejemplo al conjunto de las instituciones y a los españoles".

Hernando quiso destacar el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recibiendo un aplauso del auditorio. "Los agentes de Policía y Guardia Civil son los verdaderos héroes del 1-O porque actuaron como garantes del estado de derecho frente a los que quieren liquidar la Constitución, que nos ha dado los mejores 40 años de nuestra historia, y los millones de catalanes que no participaron en el pucherazo". Después de ser presentado por su capacidad de diálogo como un "político imprescindible" en el escenario político actual en el que se viven unos tiempos de convulsión por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, Hernando alegó que "no hay nada que negociar con esta gente" y recordó que son la comunidad autónoma con mayor autogobierno de Europa y del mundo probablemente.

"Los únicos culpables de todo son los que han puesto en marcha este atentado contra la unidad de España para dividir y confrontar aún más si cabe a la sociedad catalana, además de empobrecerla con la salida de empresas que trasladan sus sedes sociales para garantizar el futuro de su negocio". En este sentido, el portavoz del PP criticó que el proceso separatista está basado en mentiras y "han pasado del España nos roba al España nos pega". Rafael Hernando se refirió a la declaración en calidad de investigados por presuntos delitos de secesión este viernes ante la Audiencia Nacional del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana, el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. "Esperamos que funcione la Justicia", apelando a la separación de poderes y al respeto sobre sus decisiones, tanto en este procedimiento penal contra "organizaciones parafascistas" -en alusión a Òmnium y ANC- como en los muchos más procedimientos que hay abiertos porque "la violación de las leyes por parte de algunos han sido reiteradas y tendrán que afrontar claro sus responsabilidades". Hernando criticó que "se han dedicado a crear división entre buenos y malos, entre patriotas y antipatriotas, entre demócratas y fascistas, lo que es una terrible invención de la realidad". De hecho, volvió a recurrir a una cita en su defensa de la legalidad, en esta ocasión de Cicerón, en la que decía que somos libres porque somos esclavos de las leyes. Por último, aprovechó el foro para decirle a todos los catalanes ajenos a la "vía salvaje" de los independentistas que no están solos. Terminó su intervención, antes del coloquio, con una exclamación compartida por los asistentes. "¡Viva España! ¡Viva el rey!".

Durante el turno de preguntas, el diputado por Almería abordó otra serie de cuestiones de interés y repasó los logros del Ejecutivo como la reforma económica. Hernando apeló al consenso de todos para aprobar los Presupuestos Generales de 2018 y afianzar la credibilidad del país en el exterior y se mostró muy crítico con el líder del PSOE al que pidió que piense más en España y menos en sus intereses personales.