'Estiu 1993' triunfa como la mejor película en el certamen Ópera Prima

Era una de las claras favoritas del Certamen Ópera Prima. Con una preseleccionada para los Oscar, Estiu 1993, de Carla Simón, se llevó el primer premio de este concurso que patrocina Loterías y Apuestas del Estado, recogiendo el galardón la productora Valérie Delpierre. "El Premio es muy completo porque es para todo el equipo, porque es la suma de todo el esfuerzo. Creo en los sueños. Ella lo ha ideado y entre todos lo ha hecho posible".

Pero no fue el único premio que se llevó la película en una gala conducida magistralmente por Cayetana Guillén Cuervo. El premio Cosentino a la Mejor Dirección de Ópera Prima recayó también en Carla Simón. Valérie Delpierre apuntó que en palabras de la directora "es un reto para todo el equipo. Dar las gracias a todos los que han participado en el festival con todas sus películas".

Nathalie Poza obtuvo el galardón como la mejor actriz por 'No sé decir adiós'

Otra de las triunfadoras de la noche fue la película No sé decir adiós, de Lino Escalera, con cuatro galardones y el Segundo Premio a la Mejor Película. Damián París, productor almeriense, describió la película y se lo dedicó a toda su familia. El Premio Serhs Tourism al mejor guión Ópera Prima fue para Lino Escalera y Pablo Remón por este mismo film. El primero agradeció este reconocimiento "porque Almería está muy vinculada con esta historia. Quería compartir este premio con los actores por habernos regalado personajes tan hermosos". La mejor actriz Ópera Prima fue para Nathalie Poza por su dramática interpretación en No sé decir adiós que señaló que "es lo mejor que he hecho. Mi personaje rechazaba Almería y hoy he vuelto a recuperar mi mirada a esta tierra". Y el mejor actor Ópera Prima fue para el veterano Juan Diego, su compañero de reparto.

En la sesión competitiva de los premios de los vídeos en breve, el galardón al Mejor Cortometraje Internacional fue para Chike, de Lucía Ravanelli.

El reconocimiento RTVE al Mejor Cortometraje Iberoamericano es un premio que permite construir caminos entre las culturas y cinematografías. Fue para Una familia de verdad, de Israel Medrano Pérez.

El Mejor Cortometraje Nacional, patrocinado por La Obra Social Caixa fue para 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen. Su actriz Marta Nieto consiguió el galardón como Mejor Actriz. El mejor actor fue para Álvaro Castellanos, por Genaro. El Mejor Cortometraje para el público ha sido Una casa en el campo, de Chiqui Carabante.

El premio Cecilio Paniagua a la Mejor Fotografía fue para Macgregor por The Mauritania Railway. El Premio Gil Parrondo a la mejor dirección artística del certamen de cortometrajes recayó en David Larousse por Les Miserables. El galardón al mejor guión fue para Kaved Mazaheri, por Retouch. El Mejor Cortometraje Movistar Plus ha sido Bonboné, de Rakan Mayasi.

El triunfador del III Concurso de Cortometrajes Postales fue para Mi marciano favorito, de Telmo Basterretxea. Segundo fue para Noviembre, de Alba Pino. Y tercero, Ya no me necesitas, de Irene G. Segovia. Cachorro, de Jesús Rivera, se llevó el Premio AP-APAL al Mejor Cortometraje Almeriense y Mejor Cortometraje Andaluz. El premio Amnistía Internacional fue para Vernon Walks, de Santiago Zannou.