Estragos del temporal

No estamos acostumbrados a tantos días de mal tiempo en Almería. Los fuertes vientos y las lluvias han provocado más de un quebradero de cabeza a los almerienses, quienes hemos tenido que sacar el paraguas, pero llevarlo con cuidado, porque las traicioneras fuertes rachas de viento le han dado la vuelta al de más de uno. Pero no solo los efectos del temporal se han cebado con las personas. Algún que otro árbol ha visto como perdía la verticalidad empujado por las violentas ráfagas. Por suerte, pocas han sido las incidencias y no se han tenido que lamentar daños personales. Ahora toca esperar a que la cosa remita, para volver a los días de sol con los que nos sentimos más seguros.