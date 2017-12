Exceso de velocidad y no usar el cinturón lideran el ranking de sanciones

Los conductores de la provincia pisan demasiado el acelerador. El exceso de velocidad es la sanción más común entre los almerienses desde que entró en vigor el carné por puntos en verano de 2006 con un total de 52.416 multas. La cifra de infractores por no respetar los límites establecidos es de 47.021, lo que supone que más de 5.000 reincidentes, y los puntos que se han retirado en estos once años son 133.393, según los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico a mediados de diciembre. No usar cinturón o sistemas de retención infantil es la segunda sanción más frecuente en las carreteras de la provincia con 26.141 conductores multados y 96.519 puntos menos en su saldo. En tercer lugar, por el número de sancionados, figura la utilización del teléfono móvil al volante con 24.138 infractores y 84.339 puntos detraídos. Después aparece el consumo de alcohol con 19.156 almerienses cazados desde julio de 2006 hasta hoy, si bien en puntos -por la gravedad y penalización de la infracción- se coloca como segundo delito que más ha mermado los permisos de circulación de los almerienses. Y es que la velocidad excesiva, no usar el cinturón, conducir bajo los efectos del alcohol y usar el móvil suponen más del 80% de multas que se interponen en las vías de la provincia.

En los once años de carné por puntos, se han sancionado a un total de 120.263 conductores, de los que más de 56.000 acumulan más de una multa. La estadística de puntos detraídos de los carnés de los almerienses entre agosto de 2006 y diciembre de 2017 está en 581.529. En lo que va de año, por ejemplo, se han restado de media 107 puntos al día a una treintena de conductores y casi un centenar han perdido todo el crédito de su permiso de circulación. El perfil del infractor más habitual es el de un varón de entre 25 y 34 años. En esa franja de edad se acumulan 38.537 sancionados, seis mil más que en el tramo posterior de 35 a 44 años (32.871) y más del doble de los jóvenes conductores hasta 24 años (16.011).

En los datos de infracciones de enero a diciembre de este año se constata que la velocidad sigue siendo la multa más habitual en las carreteras almerienses y han sido ya más de 4.100 las personas sancionadas (2, 4 y 6 puntos) por infringir este precepto. El uso del teléfono móvil, sin embargo, ha escalado posiciones en la negra estadística de sanciones con 1.788 infractores, si bien quedaría lejos aún de los 3.210 multados en 2015 y de los 3.080 en 2014.