Exigen una norma sancionadora por la accesibilidad universal

Sin accesibilidad. Está prohibido. #AccesibilidadYA. Con este lema, cientos de almerienses con y sin discapacidad han salido a la calle para reivindicar que se eliminen las barreras que a día de hoy siguen siendo una realidad. El presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), Valentín Sola, ha estado presente en la concentración que ha tenido lugar en el Anfiteatro de la Rambla de la capital, un acto impulsado por Cocemfe Nacional en el que Sola ha destacado el previsible incumplimiento del mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece el 4 de diciembre de 2017 como límite temporal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles. El presidente de FAAM, ha incidido en que "no solo necesitamos concienciar sino adoptar medidas contundentes". "Hay voluntad en el discurso, pero en la práctica solo tienes que subirte en una silla de ruedas y dar una vuelta. Hay sitios donde hay más dificultad, y otros en los que menos, pero animo a todos los representantes de las administraciones a que hagan esto para que vean las dificultades con las que se encuentran". José Manuel Jiménez, socio del Club de Baloncesto Adaptado, ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto 'Por la accesibilidad de productos, entornos, bienes y servicios', --que también se ha dado a conocer en las 35 concentraciones simultáneas que se han organizado en ciudades repartidas por todo el país--, del que cabe destacar "que la existencia de barreras en todos los ámbitos es una realidad que vulnera nuestros derechos y libertades y nuestra igualdad de oportunidades".

"Queda menos de un mes para que cambien todos los productos, bienes, entornos y servicios que todavía no son accesibles. El 4 de diciembre acaba el plazo legal pero no se han adoptado las medidas suficientes para que todo sea accesible, de acuerdo a criterios básicos de no discriminación y accesibilidad universal". José Manuel Jiménez ha manifestado además que su día a día "es bastante complicado porque rodar por la calle no es fácil, por los escalones y escaleras que hay para entrar en los comercios. Las personas con discapacidad tenemos ese problema pero también las personas mayores que no pueden caminar bien. Cabe añadir los obstáculos añadidos de vehículos que estacionan en pasos de peatones, que encima si se lo recriminas se enfadan y te dicen que no tienen aparcamiento. Y como yo digo, si quieres mi plaza de aparcamiento pues quédate también con mi minusvalía".

La concentración la han secundado personas con discapacidad socios de las distintas entidades miembro de FAAM, así como responsables de distintas plataformas sociales, como la Mesa del Ferrocarril y grupos políticos como PSOE, Ciudadanos y el Concejal José Alonso Bonillo.