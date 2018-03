"Existe el deber de agotar todas las vías lo más pronto posible"

No hay noticias de Gabriel Cruz. Un dispositivo de en torno a 200 personas formado por profesionales y voluntarios siguen peinando Las Hortichuelas y su entorno, en un radio de 12 kilómetros, sin que haya ninguna nueva prueba. Existe una camiseta con ADN de Gabriel que analiza el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid para determinar si, en ella, existe también el rastro de otra persona. Ayer, como viene sucediendo desde la desaparición, se realizó un trabajo exhaustivo en un buen número de pozos y minas, lugar seleccionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tildados como calientes. Además, se ejecutan batidas en otros lugares, como en Los Albaricoques, simplemente para descartar zonas.

La camiseta es, sin duda, hasta ahora, el elemento determinante de esta investigación. Siendo, aún, imposible determinar cómo apareció, finalmente, en una zona que ya había sido registrada en varias ocasiones. La Guardia Civil se mantiene hermética en todos los sentidos, creyendo oportuno retener el secreto de todo el proceso para que nada ni nadie pueda entorpecerlo. Así lo reiteró una y otra vez, ayer el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, que visitó la capital para mantener un encuentro con los mandos del dispositivo de búsqueda y reunirse con la familia los padres de Gabriel. "Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a los expertos y no hacer ningún tipo de conjeturas. Sería un atrevimiento por mi parte hacerlas", explica el ministro, insistiendo en que La Guardia Civil está barajando dos escenarios, la búsqueda y la investigación sobre los hechos", sin aportar detalles nuevos sobre ambas líneas.

Aún así, Zoido ha ofrecido a los padres de Gabriel un dispositivo incansable: "Ellos tienen la esperanza en encontrar a su hijo y hacerlo cuanto antes. Yo, como ministro y como padre, me he puesto en su pellejo. He procurado trasladarle la ilusión que tienen Los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y, por otro, la responsabilidad de agotar todas las vías y hacerlo lo más rápido posible".

De esta forma, y públicamente, Zoido les manda un claro mensaje de esperanza: "A Ángel y Patricia quiero reiterarles algo, estamos haciendo todo lo posible para encontrar a su hijo, para que puedan volver a tenerlo muy pronto junto a ellos. Lo vamos a seguir haciendo sin descanso y sin escatimar medios hasta que lo podamos conseguir. Merecen volver a ver su sonrisa".

Del encuentro mantenido con los padres, Zoido proporciona algunos detalles, como el futuro que Gabriel desea tener: "Ellos miraban al mar y la madre recordaba muy emocionada como su niño quiere ser biólogo marino... Lo quieren tener cuanto antes para hacerse a la mar con él y disfrutar de ese sentimiento que tiene el hijo. Ojalá muy pronto pueda hacerse a la mar con sus padres".

Para el ministro, detrás de cada caso hay una persona que tiene nombre y apellido "y todos los casos se tratan con el mismo interés y profesionalidad que se está empleando en la búsqueda de Gabriel"

Cientos de voluntarios revisan, cada día, palmo a palmo el radio establecido por la Guardia Civil en el entorno de la barriada de Las Hortichuelas. El Gobierno, a través de Zoido, les reconoce el esfuerzo: "La concienciación es fundamental, tal y como ha pasado en el caso de Gabriel, con la participación de tantos voluntarios es algo que nunca se puede dejar de agradecer. Las desapariciones de personas son una prioridad para las fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la participación ciudadana es crucial".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, subraya el trabajo de los profesionales del dispositivo de búsqueda de Gabriel Cruz por un "esfuerzo" con el que están "demostrando que se están dejando la piel por obtener un buen resultado". Destaca que se trata de una labor "muy profesional" y ha felicitado a todos los que participan en este dispositivo por su "profesionalidad, por su espíritu de sacrificio y también por el ánimo que a toda la sociedad dan cuando se vuelcan sin horas (...) muy coordinados y organizados por la Guardia Civil, junto al 112, el GREA y el Ayuntamiento de la población"

Sostiene que son un "ejemplo también para todos de cómo hay que actuar cuando se necesita que necesita", según él con la suma de las administraciones y "trabajando unidos, aprovechando los recursos de unos y de otros. No cabe duda de que hay que estar orgullosos de este dispositivo y también el deseo es lógico de que tengamos un buen resultado". Indica que las zonas de búsqueda están "perfectamente perimetradas" y clasificadas, así como que "todo lo que sea insistir sobre esas zonas lógicamente forma parte de la estrategia que hay que hacer y me sumo a ella".