FAAM pone en valor la justicia como garante de los derechos de las personas con discapacidad

La sala número siete de la Ciudad de la Justicia ha abierto sus puertas para la celebración de las jornadas Justicia y Discapacidad organizadas por FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad con motivo del treinta aniversario de la entidad. Las principales autoridades judiciales de Almería se han dado cita en este encuentro en el que se ha puesto en valor cómo los avances legislativos de las últimas décadas han otorgado derechos a las personas con discapacidad. "Las leyes avanzan a buen ritmo pero también es necesario un plus de conciencia social y que se aplique bien el sistema judicial para proteger los derechos de las personas con discapacidad", ha apuntado Valentín Sola, presidente de FAAM.

Un acto en el que la entidad ha trasladado a los representantes legislativos y a los gobiernos estatal y autonómico el necesario desarrollo legal y normativo necesario para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos. "Se trata de tender puentes entre los poderes públicos y las personas con discapacidad", ha afirmado Sola durante su intervención.

Por su parte el Fiscal Jefe de la Audiencia provincial, Antonio Gabriel Pérez Gallegos, ha trasladado al aforo que es importante que la gente sepa que tiene derechos para que puedan ejercitarlos. "La Fiscalía tiene como función velar por los derechos de las personas más vulnerables y nos sentimos plenamente implicados pero es fundamental que la gente los conozca", ha afirmado describiendo también la importancia de estas jornadas y de que existan entidades como FAAM, "si no existieran organizaciones como la federación no se conseguirían tantos derechos, pero lo más importante no es conseguirlos, sino que se apliquen".