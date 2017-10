"Falta voluntad política y presupuesto para poner en marcha el Corredor"

Iratxe García nació en Baracaldo, trabajadora social de profesión, es actualmente la presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo y secretaria de la Unión Europea del PSOE. Se enfrenta con ánimo a los últimos años de su tercera legislatura como eurodiputada y se declara totalmente europeísta, por ello seguirá luchando para devolver a las personas la ilusión por Europa.

Usted es una veterana en el Parlamento Europeo, esta es su tercera legislatura.

Sí, y me sigo sintiendo igual de europeísta que me sentía el día en el que llegué aquí, además como es lógico y normal con mucho más conocimiento de la Unión Europea.

¿Ha notado mucho cambio desde su llegada en 2004?

Europa ha evolucionado y han ido cambiando las prioridades. Antes Europa era para todos sinónimo de derecho, de desarrollo de derechos, de oportunidades y en los últimos años ha habido un giro total, la gente siente que Europa se ha convertido en parte del problema en vez de la solución.

¿A qué cree que se ha debido este giro?

No creo que haya sido el propio proyecto europeo el que ha sido responsable, sino como han funcionado los gobiernos nacionales. En cualquier caso hay que ser capaces de sacar en cada momento las lecciones y aprender.

¿Es el peor momento de la UE?

Es uno de los momentos más difíciles. Hemos llegado a un estado donde, por desgracia, hay un cúmulo de situaciones negativas que hacen sentir que no hay marcha atrás. Debemos aprender de nuestros errores y en ese sentido también aprender que la historia dice que un momento de crisis siempre ha servido para coger impulso y hoy podemos estar hablando de la necesidad de ser capaces entre todos de recuperar esa ilusión, esa chispa de sentirnos orgullosos de ser europeos. España era uno de los países más europeístas y veíamos Europa como el espacio del desarrollo de las libertades, ahora tenemos que hacer un esfuerzo por devolver el sentido de la palabra al proyecto.

¿Cómo se defiende el proyecto Europa?

Europa nació para ser capaz de cooperar y colaborar entre los distintos estados miembros pero también entre las personas. Europa es un proyecto de diversidad pero también de entendimiento, de cohesión, de oportunidades. Por desgracia, los últimos años se han cometido muchos errores, la política de austeridad dio la espalda a las personas que más necesitaban de nosotros y ahora es el momento de devolver la confianza a esas personas y poderles decir que Europa ha vuelto para recuperar las oportunidades, los derechos y para hablar de cómo resolvemos los problemas de la gente. Hemos hablado mucho de los problemas marcroeconómicos, de la banca, de la geopolítica y de los grandes problemas y se nos ha olvidado la gente. Tenemos por delante un tiempo muy importante para recuperar Europa para la gente y para que vuelva a ser sinónimo de progreso, de desarrollo económico, de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sinónimo de la cohesión entre los territorios, de desarrollo social de las oportunidades, para eso todavía estamos a tiempo.

¿Cuáles son los objetivos que se ha planteado para lo que queda de legislatura?

Por supuesto trabajar para que el presupuesto de la UE que vamos a tener que negociar a partir de ahora responda a los problemas de la gente y seamos capaces de mantener por ejemplo las políticas de cohesión, que han sido políticas fundamentales para nuestros territorios. Y luego como portavoz socialista en materia de derechos de la mujer me sentiría muy orgullosa si pudiéramos conseguir terminar la legislatura con una iniciativa legislativa en materia de lucha contra la violencia de género.

¿Usted también forma parte de la comisión de Desarrollo Regional?

Sí y me gustaría terminar la legislatura garantizando que no haya ningún recorte en la política de desarrollo regional. Fíjese si soy humilde que digo, "virgencita, virgencita que me quede como estoy".

¿Son años de recortes presupuestarios?

Estamos en un momento en el que se dice que es necesario incorporar nuevas políticas y deben venir acompañadas de presupuesto y claro si tenemos el mismo dinero es imposible hacer más con el mismo dinero e incluso tenemos menos porque se va a quitar la parte de Reino Unido.

¿Será difícil encontrar un reparto justo?

Va a ser complicado. Hay rumores de donde se puede quitar el presupuesto y para España y para nuestros territorios la política de cohesión es fundamental porque ha servido para cohesionar muchos territorios, para hacer infraestructuras de transporte, sociales, sanitarias y yo creo que debemos ser capaces de seguir defendiendo la necesidad de esta política regional y de cohesión.

Si hay una comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ¿significa que nos queda mucho por avanzar?

Queda mucho por hacer, aunque tenemos que mirar hacia atrás y ver lo que hemos avanzado, la situación de la mujer hoy no es la misma que tenían nuestras abuelas. Quien no reconoce lo que queda por hacer difícilmente se pone manos a la obra, en ese sentido el feminismo es más necesario que nunca, el feminismo como instrumento de hacer una sociedad más igualitaria y de darnos la oportunidad de gestionar nuestras vidas de forma independiente.

¿Otra lucha es la equiparación de salarios?

Hay que eliminar la brecha salarial, no puede aceptarse que en la Europa del siglo XXI las mujeres estemos cobrando un 24% de media menos que los hombres por un mismo trabajo. O la conciliación entre la vida familiar y laboral, ¿por qué tenemos que seguir siendo la mujeres las que seamos las responsables de ocuparnos del trabajo que existe en nuestras casas? Hay que poner en marcha políticas de conciliación, aumentar los servicios públicos para favorecer que las mujeres puedan participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Pero también reivindicar que la sociedad europea sea más igual a través de la educación, tenemos que educar a nuestros niños en igualdad para conseguir futuras generaciones que entiendan esto de la igualdad como algo totalmente asumible y normal.

¿Qué ha dejado en el camino?

Posiblemente haya hecho muchas renuncias personales, pero en cualquier caso ha sido por mi propia decisión, he sido libre de decidir sobre mi vida y de cómo querer encaminarla.

¿Se acuerda cómo y por qué entró en política?

Siempre he tenido una inquietud de querer hacer cosas, de interesarme por los que están alrededor mío y si puedo cambiar algo lo intento cambiar. Me acuerdo cuando estaba en primaria y se crearon los consejos escolares en los colegios, yo me presenté, hice mi campaña y salí consejera escolar, ¿eso es entrar en política?

¿Qué queda de la joven concejala?

Queda mucho. Soy una persona abierta, con inquietudes, que le gusta comprometerse, que le gusta el trabajo que hace y se equivoca, pero también intenta aprender de los errores. Cuando llegué a Madrid al Congreso de los Diputados les decía a mis padres y a mis amigos, si veis que cambio me lo decís por favor, porque tampoco quería incorporarme a un ambiente en el que dejara de ser yo misma y en el que me convirtiera en un patrón. Siempre he intentado tener los pies muy en el suelo.

¿Volvería a ser política?

Sin ninguna duda, evitaría posiblemente cometer los errores que he podido cometer a lo largo de estos años que me he dedicado a la política pero volvería a asumir esta responsabilidad. Para aquellas personas que hemos entendido la política como una forma de vida y como un objetivo para cambiar las cosas es muy difícil renunciar a tener siempre ese compromiso y yo siempre voy a tener esta actitud ante la vida. El político no se hace, ni siquiera nace, el político es aquel que tiene unas inquietudes y se compromete para poder sacarlas adelante, unas veces con buen resultado y otras veces con no tan bueno… lógico y normal.

¿Hay algo que echa de menos?

Si, echo de menos a mi familia, poder llegar todas las noches a mi casa y poder contarle a mi pareja todo lo que me ha pasado a lo largo del día, se lo cuento por teléfono pero no es lo mismo, o poder acercarme a dar un beso a mis padres aunque solo sean dos minutos antes de irme a mi casa a dormir.

¿Cuándo fue la última vez que visitó Almería?

Hace ya algunos años, fue en la primera legislatura en el Parlamento y fui con la delegación socialista a unas jornadas.

¿Qué le dice el nombre de Almería?

La agricultura, los invernaderos, la costa, la playa, el clima, la buena gente y la alegría.

¿Y el Corredor Mediterráneo?

También, vamos a seguir insistiendo a la Comisión Europea para que pida al gobierno de España que se ponga con el desarrollo completo del Corredor del Mediterráneo. En los mapas generales de la redes transeuropeas está el Corredor del Mediterráneo, falta voluntad política y presupuesto para ponerlo en marcha. Nosotros vamos a seguir insistiendo a la Comisión Europea, por la importancia estratégica que tiene en el territorio, consideramos que es una cuestión fundamental y que no puedes hacer que un territorio quede aislado. Hablamos de cohesión territorial pero si no están todas las infraestructuras que hacen falta es muy difícil hablar del desarrollo industrial o tecnológico.

¿Cómo ve el tema de Cataluña?

Como la mayoría de los españoles con preocupación y desasosiego. No entiendo que hayamos tenido que llegar a esta situación pero también creo que dentro del desorden todavía hay tiempo de ser capaces de mirarnos a la cara, sentarnos entre todos y ver como resolvemos esto. No podemos entender como hemos llegado a una situación donde la mitad de un pueblo de una región está sin mirar prácticamente a la cara a la otra mitad y en eso han tenido mucha responsabilidad la actuación de los gobiernos nacional y catalán en los últimos años. La solución tiene que ser entre todos, no puede quedar nadie excluido, debemos ser capaces de sentarnos y resolver este conflicto sin crear más problemas de los que ya hemos creado a la gente.

¿Europa tiene algo que decir?

Europa tiene que decir lo que ha dicho el señor Juncker. Europa es un espacio de garantías democráticas y hay que garantizar el cumplimiento del derecho constitucional en todos los países. En una Europa democrática no se puede entender que haya una parte de la población que esté incumpliendo lo que los tribunales dicen, por lo tanto, tenemos que estar del lado de la ley y del cumplimiento de la ley, no queda otra. Ahí es donde tiene que estar Europa y ahí es donde tenemos que estar los demócratas…del lado de la ley, del cumplimiento estricto del derecho constitucional.