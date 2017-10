Familiares de los mártires 'plantarán' al Obispado en la misa martirial del lunes

Bárbara Martínez es sobrina política de Juan Soler García. Sacerdote de Chirivel asesinado por los milicianos en las afueras del municipio en octubre de 1936. Caminaba con su primo y cuando se percató de que le perseguían desde un vehículo. Trató de huir, pero fue en vano. El cura fue hecho mártir el pasado mes de marzo en la masiva beatificación de Aguadulce, al igual que otros 114 difuntos. Su sobrina, en noviembre de 2016, recibió un requerimiento por parte del la Delegación Episcopal para La Causa de los Santos pidiendo la exhumación del cuerpo de Juan Soler García. "En la actualidad soy la única familiar que se encuentra por aquí, el resto están fuera, así que fui yo quien tuvo que conceder el permiso. Soy yo la que tengo que dar la cara y me siendo realmente estafada y mal. Si yo llego a saber esto no se exhuman los restos en la vida".

Tiene claro que luchará para recuperar el cuerpo: "Lo primero que haré será recurrir al Vaticano y después, a los tribunales. Lo último que hemos hecho, el pasado viernes, es escribir una carta al Obispado. Es contundente y dura y esperamos que nos contesten".

Y es que, el Obispado devolverá solo una pequeña caja con restos a los familiares porque una normativa de la Santa Sede, de febrero de 2017, impide el traslado de las reliquias. "Quieren aplicar la norma que dice que impide devolver los cuerpos a las iglesias con efecto retroactivo. Eso no hay por donde cogerlo", argumenta. Bárbara, al igual que el resto de familiares de Juan Soler García, no acudirá a la Misa Martirial del próximo lunes 6 de noviembre en la Iglesia de San Miguel de Las Salinas de Cabo de Gata. En el acto, el Obispado procederá a depositar (para siempre) los restos beatos que se han podido recuperar de los más de 100 mártires y entregará una teca a los familiares y otra a las iglesias. "Ahora nos quieren entregar un huesecillo dentro de una teca para dárnoslo en un acto. Pues no pienso ir. No me ven el pelo ni en pintura".

A la celebración tampoco acudirán los familiares de los sacerdotes Antonio Fuentes Ballesteros y José Fuentes Ballesteros, naturales de Mojácar, cuyos cuerpos reposaban en el cementerio municipal. "Me mandaron una carta el otro día invitándonos al acto de Las Salinas, pero no vamos a ir, no estamos de acuerdo. No vamos a recibir nada", explica Diego González, que reclamará mediante vía judicial los restos de sus tíos abuelos: "Nosotros nos vamos a buscar a un abogado y nos vamos a meter en los tribunales". José y Antonio Fuentes Ballesteros eran hermanos, y además sacerdotes, y a su vez tenían como hermanos a otro cura y una monja. Al inicio de la Guerra Civil regresaron a Mojácar, pero fueron expulsados. Se refugiaron en una cueva pero los milicianos dieron con ellos. Los detuvieron, los llevaron a Mojácar, les hicieron trabajar y a los pocos días los mataron.

La familia Fuentes es profundamente religiosa. Muchos de los miembros de este linaje dedicaron su vida a la Iglesia, incluso murieron por ella. Y la devoción sigue. "Todos los 1 de noviembre hemos acudido al cementerio en el que estaban enterrados para ponerle recordarles y ponerle flores", explica Diego, que no se explica cómo se ha llegado a esta situación: "Dimos el permiso porque nos dijeron que los restos volverían. Si nos dicen que no nos lo van a devolver no hubiéramos dado el consentimiento. Ellos se comprometían a traerlos y poner los huesos en la iglesia. No sé qué van a hacer los restos en Las Salinas. Quitárselos a tu familia para llevárselos a Níjar... no lo entiendo". Diego sostiene no tener conocimiento alguno de donde están los restos de sus tíos abuelos: "No sabemos nada. Creemos que están en Níjar, pero no nos lo han comentado".

Un caso similar es el de Herminio Motos, sacerdote asesinado en octubre de 1963 en la localidad de María. Su cuerpo reposaba en el panteón familiar, pero sus restos no regresarán ahí. La familia tampoco está de acuerdo con este proceso religioso.