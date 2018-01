Familiares piden más claridad en las actuaciones sobre la Residencia

El futuro de la Residencia Asistida de Diputación sigue siendo un interrogante, especialmente para las familias que tienen allí a sus mayores que temen por el cierre de las instalaciones. Primero fue la Unidad de Levante y ahora le ha tocado el turno a la de Poniente, abriendo de nuevo la anteriormente cerrada.

Tal y como ha indicado a Diario de Almería el portavoz del colectivo de familiares, Antonio Sánchez, "no sabemos qué va a pasar realmente porque primero dijeron que se iba a llevar a cabo un proyecto de reforma de las instalaciones, después nos aseguraron que de momento, y hasta que no finalice este mandato de la Diputación no se va a llevar a cabo, y ahora de nuevo aseguran que sí". Y es que después de que se anunciara hace unas semanas la reducción de las plazas concertadas con la Junta, pasando de 167 a 120, y de que los familiares aseguraran que ya se habían iniciado los traslados de los pacientes de la Unidad de Poniente (que tiene que ser reformada), a la de Levante, --donde se han acometido una serie de mejoras en las tuberías y en sus instalaciones--, el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Almería, Ángel Escobar, ha asegurado que "no se va a producir ni un sólo traslado y no se va a cerrar la residencia". Escobar ha insistido en que "es evidente que hemos tomado medidas que dan muestra de nuestra palabra con la residencia. En los últimos meses se ha mejorado el servicio que ofrecemos y, a pesar de los obstáculos que nos ha puesto la Delegación de Salud, hemos logrado garantizar la seguridad". El Diputado ha incidido en que "no se va a producir ni un sólo traslado a no ser que la Junta decida hacerlo. Así se lo hemos hecho saber a los familiares y a los empleados. Garantizamos la plaza a los residentes que ya están en la Residencia y el empleo a todos los trabajadores". El diputado de Bienestar Social ha recordado que la solicitud de la renuncia de 47 plazas ha sido abocada ante la falta de acuerdo con la Delegación para paralizar los ingresos y poder realizar las obras estructurales que necesita la residencia: "Desde que el PP llegó a Diputación hemos mejorado la atención y hemos garantizado el bienestar de los trabajadores, algo que el PSOE puso en riesgo. El único plan que tiene la Diputación es ejecutar las obras que son necesarias para que los usuarios cuenten con el mejor servicio y la residencia pueda seguir abanderando la calidad asistencial en la provincia". Ángel Escobar ha recordado que la rescisión de esas plazas no implica traslado alguno, sino la paralización de los ingresos para que la Institución pueda afrontar las necesarias obras estructurales después de que se haya resuelto el problema que sufrían el sistema de agua caliente sanitaria.

El vicepresidente segundo ha recordado el compromiso al que llegó el delegado de salud con el presidente de la Diputación, de paralizar los nuevos ingresos de la residencia: "No sólo ha faltado a su compromiso la Junta de Andalucía con esta casa, sino que además su partido sigue mintiendo con nuevas mentiras para seguir haciendo ruido con la residencia. Nos preocupa mucho los pocos escrúpulos al mentir sobre la seguridad de las personas".