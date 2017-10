Farolas sin bombillas en un parque desierto de columpios de Villa María

La concejala del PSOE Inés Plaza, ha anunciado que su grupo reclamará al equipo de gobierno del Partido Popular "tres mejoras básicas y urgentes para el barrio de Villa María en el seno de la Junta de Distrito de Levante, que es a la que corresponde esta zona" y que se centran "en la adecuación de un parque, con muchas posibilidades pero completamente abandonado en estos momentos; una mayor limpieza en el barrio y la colocación de resaltos en determinadas vías en las que se hacen necesarios por seguridad de los peatones". Plaza, que ha visitado Villa María junto a vecinos del barrio para conocer de primera mano las carencias que sufren, ha subrayado que la zona "es relativamente nueva y que en la misma residen numerosas parejas jóvenes y con niños, por lo que es imposible de entender que no se preste atención municipal a aquellas cuestiones que podrían mejorar mucho su día a día". Entre ellas, se ha centrado en el parque de Villa María, un espacio en el que "no tienen columpios para niños; la pista para jugar al fútbol es apenas un trozo de hormigón en el suelo; la de baloncesto no está bien diseñada teniendo en cuenta la cercanía de la carretera en la que terminan los balones; las farolas no tienen ni bombillas y el suelo de empedrado está destrozado en muchas partes".

Ante esa realidad, ha explicado "que los socialistas vamos a exigir al PP que adecue y adecente todo este recinto de ocio". Eso pasaría "por plantear espacios en condiciones de juegos para los niños, por unas pistas deportivas pintadas, por el arreglo de bancos y farolas y, por último, por estudiar la posibilidad de que se dedique parte del espacio a un pequeño parque para perros, con el que se atienda la demanda actual de propietarios de mascotas".

Plaza ha trasladado "otra de las carencias que este barrio comparte con el resto de los de Almería, que es una falta de limpieza evidente". "El PP tiene que ponerse las pilas ya en un tema que mantiene indignados a los almerienses y que, en el caso de Villa María, se traduce en muchos excrementos de perros por la calle y en papeleras a rebosar".