Fernández-Pacheco quita hierro a los fallos de la App 'Almería Participa' y no contempla retirarla

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha restado importancia a los fallos detectados en la aplicación Almería Participa y mantendrá las tres encuestas abiertas, entre ellas la votación sobre el nombre de la nueva biblioteca de la capital.

En declaraciones a la prensa, el regidor reconoció la existencia de fallos. "Como todas las aplicaciones, no es infalible y puede haber problemas", si bien censuró a los grupos de la oposición al considerar que las críticas que está recibiendo el equipo de gobierno pecan de "grandilocuencia", por lo que insta a los rivales políticos a "rebajar el tono". "Facebook ha tenido problemas con la protección de datos hace poco y si le pasa a Facebook, le puede pasar a cualquiera", hizo esta referencia Fernández-Pacheco, quien no tiene contemplada la retirada de la aplicación, "siempre que se puedan solventar los problemas", haciendo prevalecer el regidor la "ilusión" que la encuesta, en concreto de la biblioteca, ha despertado entre los almerienses.

La retirada de la aplicación podría implicar la anulación de los votos recibidos -el pasado viernes la App contaba con más de 1.600 registros, 1.300 de los cuales los aglutinaba el bautizo de la biblioteca-. "Prefiero no retirar la App, muchas personas han votado", contempló ayer el regidor capitalino.

El alcalde ha sido uno de ellos, si bien no quiso desvelar por cuál de las opciones propuestas por el Ayuntamiento a través de este canal se ha decantado. Si por ahora el favorito Juan María Artero o por Carmen de Burgos 'Colombine', Guillermo Langle, Juan Goytisolo, José Ángel Tapia, Celia Viñas o Biblioteca Central Ciudad de Almería. "He votado a título particular, no como alcalde", mantuvo la incógnita.