Fernando Martínez: "Ofrecí hacer una lista integradora y por detrás montaron la otra"

Fernando Martínez es el actual secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en Almería capital. El exalcalde de la ciudad manifiesta que le ofreció a Juan Carlos Pérez Navas una lista que recogiera todas las posturas para ganar en unidad. Todavía espera respuesta, dice.

Es más, asegura que Pérez Navas le prometió que no iba a presentar ninguna candidatura de cara a la asamblea del miércoles: "No me lo esperaba. Sobre todo cuando hace una semana decía que no se enfrentaría a una ejecutiva que lo había apoyado tanto para las elecciones municipales de 2015".

Fernando Martínez entiende que se le están poniendo trabas: "No entiendo que se trate de desestabilizar una agrupación y una ejecutiva que lo esta haciendo bien y está funcionando en Almería". Y asegura que mientras él trataba unir, se gestaba algo a sus espaldas: "Mi planteamiento tras el 125 Aniversario de la agrupación, que ha sido exitoso y ha participado todo el mundo, fue empezar a pensar en una candidatura que aúne todas las sensibilidades. Mientras tanto, por detrás, se ha montado esa candidatura".

Martínez también recuerda los pasos dados a favor de Pérez Navas en las municipales: "Están en su derecho, como es lógico, pero esto pasa después de habernos tirado a la calle y haber hablado con miles de ciudadanos defendiendo la figura de Pérez Navas. Pasamos de siete concejales a nueve. La ejecutiva tiene buena parte de acierto en ello".