Fomento recurrirá al 1,5% Cultural este verano para rehabilitar el Cable Inglés

El Ministerio de Fomento tiene previsto recurrir nuevamente al 1,5% Cultural, como ya ha hecho para la recuperación del Hospital Provincial, para hacer frente a las obras de reforma del Cable Inglés. Así lo precisó ayer su titular a este periódico en el desayuno en la redacción. Íñigo de la Serna aseguró que el Puerto se hace cargo de una primera actuación estructural de urgencia, con una inversión de 700.000 euros, y ofreció el fondo interportuario de compensación en el supuesto de que la Autoridad Portuaria de Almería no pudiera sufragarlo. En cuanto a la segunda fase de puesta en valor en base a la propuesta municipal, para que se convierta en zona transitable para la ciudadanía, la inversión de 1,5 millones sería sufragada por parte del 1,5% cultural que saldrá este verano. De la Serna ironizó sobre el proyecto que ha cedido la Junta para su rehabilitación. "Tiene que ser un proyectazo el presentado, yo he sido proyectista y nunca he visto un trabajo de 400.000 euros para una obra de dos millones".