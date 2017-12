Fuerte viento y escasa lluvia

L Las fuertes rachas de viento partieron árboles en la capital y ramas que cayeron a la calzada y que los servicios de jardinería se encargaron de retirar.

borrasca anaBalearia cancela el barco que une Almería con Melilla, salida y entrada, por el fuerte oleaje

Ana, la borrasca que ha sacudido la provincia y prácticamente todo el país desde la media noche del domingo hasta ayer, pasará a la historia por ser uno de los primeros temporales a los que se le ha puesto nombre en España, pero también porque ha sido corto pero muy intenso. En apenas 24 horas, viento, lluvia, bajada leve de temperaturas y algo de nieve en las sierras de Los Filabres, Gádor y Sierra Nevada.

Ayer no había nadie que no hablara de Ana. La noche fue complicada y pocos fueron los que pudieron dormir sin escuchar el traqueteo de persianas o el silbido que hacía correr por las calles todo lo que encontraba a su paso. Las fuertes rachas de viento arrancaron árboles, tumbaron contenedores, desplazaron vallas de carretera y carteles publicitarios y, sobre todo, entorpecieron la mañana a los almerienses que hacía acopio de bufandas, gorros, paraguas e incluso botas de agua a pesar de que la temperatura no bajó de los 15 grados centígrados.

El viento complicó el tráfico en las entradas a las principales ciudades como la capital, El Ejido y Roquetas de Mar a las ocho de la mañana coincidiendo con la entrada a colegios e institutos e inicio de la jornada laboral.

También impidió que los barcos de pesca salieran a faenar. Y en el puerto se canceló el viaje del barco Denia Ciutat Creativa de Balearia que tenía prevista su llegada a la capital a las ocho de la mañana procedente de Melilla y salida sobre las once de la mañana de vuelta.

En el aeropuerto no se registraron incidencias. Tanto es así que según fuentes de Aena la terminal de Almería tuvo que recibir vuelos que se desviaron desde Granada por meteorología adversa.

Destacan los 105 kilómetros por hora que las rachas de viento alcanzaron en la zona de Cuevas de los Medina en la capital, los 86 kilómetros por hora en Purchena, en Abla y en la barriada almeriense de La Cañada, los 89 km/h en el aeropuerto, 81 km/h en Cuevas del Almanzora y Albox, según los datos que maneja Meteorología Almería.

Y cuando el viento empezó a aflojar, sobre las 10:30 horas de la mañana, la lluvia hizo su aparición, con aplausos incluso, puesto que aunque fueron chubascos no muy fuertes, algo mojaron el campo que tanta sed tiene.

Precisamente en el campo las incidencias tampoco fueron de gran magnitud, más allá de voladuras de plásticos en la zona del Poniente, pero en invernaderos que están expuestos al viento o infraestructuras que son más viejas, como señalaron a Diario de Almería desde la organización Asaja. Desde Coag lamentan que el temporal haya dejado tan poca agua, que no viene a paliar la extrema sequía que sufre la agricultura almeriense.

Las precipitaciones han sido muy inferiores a lo que se esperaba, con cantidades en torno a los 20 mm en las cumbres de la Sierra de Gádor como cantidad más destacada. En torno a 3-8 mm en otras zonas del sur-oeste y puntos del interior, según datos facilitados por Meteorología Almería.

Con los bomberos y equipos de emergencia en alerta, las incidencias que se han registrado en la provincia de Almería, alrededor de medio centenar, se pudieron resolver sin mayor complicación. Concretamente en la capital, desde el Parque señalaron que fueron muchas la salidas pero para servicios de poca consideración como recogida de cascotes de cornisas, asegurar toldos y farolas, especialmente desde primera hora de la mañana. En la zona del Poniente, los bomberos sí tuvieron más trabajo pues fueron más de una quincena de servicios los que tuvieron que atender, entre ellos en el colegio del municipio de Canjáyar, donde se afanaron en asegurar las ventanas que corrían riesgo de desprendimiento las persianas, así como el techo de una nave que fue parcialmente arrancando. En una gasolinera también tuvieron que asegurar la chapa del techo, saneamiento de fachadas de las que estaba cayendo cascotes y caídas de árboles.

Los bomberos del Consorcio del Levante y del Almanzora apenas tuvieron requerimientos a consecuencia del temporal a pesar de que también en esta zona el viento azotó con fuerza, aunque sin lluvia.

La Agencia Estatal de Meteorología ya no prevé riesgos para este martes. Se han desactivado todas las alertas que ayer se mantenían por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Prácticamente sin viento y con 14 grados centígrados de media en la capital, el día para hoy se prevé agradable, con sol y alguna nube a partir del mediodía. Y así se mantendrá durante toda la semana e incluso subirá el mercurio el sábado.