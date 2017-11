El Gobierno se cita con las autoescuelas

La huelga de hambre por las autoescuelas ya suma dos días y dos noches. Rafael Villegas y María Luisa Orcera, presidente y vicepresidenta de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (Asoproal), están decididos a alargar su postura hasta que el Gobierno tome una solución definitiva. "Debe darnos ya una situación inmediata. Tienen esa responsabilidad. Se les paga con nuestros impuestos para que esto no se alargue más en el tiempo ni suceda. Aquí estaremos hasta que el cuerpo aguante sabiendo las consecuencias que la huelga de hambre puede tener sobre nuestra salud", explican.

Las noticias que les llegan no son del todo negativa. Hoy recibirán la visita de Rafael Hernando, portavoz del Gobierno en el Congreso y diputado por Almería. Se espera que de este diálogo salga una puesta determinante por parte del Gobierno para poner fin al conflicto existente. Una huelga ha llevado a la otra. Los examinadores se plantaron en el mes de junio y en torno al 85% de la plantilla se posicionaron a favor de la huelga, cumpliéndola. Desde entonces hay en torno a 1.500 exámenes aplazados. Reclaman unas mejores condiciones laborales entre las que se encuentra una suma salarial de 250 euros brutos.

Desde Interior apuntan que se trabaja para aumentar la plantilla de examinadores

Pero claro, esto incide directamente en la situación económica de las autoescuelas: "Si hay huelga de examinadores, un examen se distancia dos meses, y lógicamente los alumnos no dan clases. Si no damos clases, nuestro trabajo está paralizado. Si no trabajo, cómo hago frente a los costes económicos de mi empresa a final de mes. Yo tengo que pagar Seguridad Social, letras de vehículos, alquileres... y claro, lo tengo que asumir yo. Se están despidiendo profesores. Dos escuelas han tenido que cerrar. Y en esa dinámica estamos todos, o cerramos o no subsistimos", explica Rafael Villegas, quien agrega que las empresas vienen perdiendo entre 3.000 000 y 4.000 euros al mes.

Aunque ya han pasado varios meses desde que se inició el parón de examinadores, y las protestas se vienen sucediendo desde entonces, es ahora cuando han entrado las prisas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha previsto una reunión con el colectivo para el próximo martes para resolver "de una vez por todas" el conflicto.

"Hemos trabajado, trabajamos y seguiremos trabajando para resolver la situación", respondió Zoido a la pregunta del diputado socialista Pablo Bellido, que ha mostrado su preocupación por la deriva de la huelga. El último encuentro entre ambas partes se produjo en agosto y tuvo como objeto la fijación de servicios mínimos, según insiste Jiménez, que apunta que irán a la reunión para "escuchar" lo que dice Tráfico para, a partir de ahí "valorar" la desconvocatoria, aunque prefiere ser prudente con lo que pueda pasar: "No quiero adelantarme a lo que pueda ocurrir", ha expresado.

Bellido reiteró que mientras se están arruinando más de 9.000 autoescuelas y 120.000 aspirantes no pueden obtener el carné que necesitan para trabajar, la Administración está perdiendo también porque ha dejado de ingresar 15 millones de euros en tasas, una cifra notablemente superior a los 2,2 millones, coste total del incremento salarial que demandan los examinadores.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido reconoce que la situación con estos funcionario de la DGT es "complicada y compleja", si bien deja claro que el compromiso con el acuerdo firmado en 2015 está cumplido en "gran parte" pues en él figuraba que las pruebas se consideraran un servicio público, que la carga de los exámenes disminuyera o que la productividad de estos trabajadores se viera recompensada.

Ante esto, el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez, explica que la asociación espera que esta reunión sea para "negociar" y no para "imponer nada", ya que sostiene que esto es lo que ha venido ocurriendo en anteriores reuniones.

Desde la asociación apuntan que la falta de exámenes ha provocado en las más de cien empresas que hay en la provincia unas pérdidas de más de un millón de euros por una disminución en un 62% del número de pruebas realizadas durante los meses de julio y septiembre de este año en comparación con el año anterior. Durante los citados meses se contabilizaron un total de 2.442 exámenes menos con respecto a 2016, por lo que las diferentes autoescuelas dejaron de impartir unas 26.000 clases prácticas.

Desde las autoescuelas apuntan que la drástica caída de los ingresos está motivada por la pérdida de alumnos ante la falta de los exámenes y eso ha hecho también que muchas empresas hayan tenido que despedir profesores al no poder atender el pago de sus nóminas.

Desde la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería es explica que desde junio a octubre se han realizado un total de 12.957 exámenes a pesar de los paro parciales que el colectivo de examinadores de tráfico ha llevado a cabo. Apuntan que hasta el 31 de octubre, la JPT ha realizado 5.536 exámenes prácticos de conducir y 7.401 exámenes teóricos.

Desde la Subdelegación de Gobierno se asegura que a pesar de estos paros y de los problemas que pueden generar a ciudadanos y autoescuelas, los funcionarios de la Jefatura Provincial están realizando un gran esfuerzo de trabajo y planificación para que miles de ciudadanos puedan obtener su permiso de conducción. Además, se vuelve a recordar que la Dirección General de Tráfico carece de competencias para autorizar o aprobar cualquier retribución de funcionarios; pese a ello, el colectivo examinador ha anunciado que mantiene los paros durante el presente mes de noviembre.

"A pesar de los paros, durante los meses de huelga, la Dirección General de Tráfico ha continuado trabajando para mejorar las condiciones laborales de los examinadores y aumentar la plantilla", explican desde el ministerio del Interior.