El Gobierno suma a las instituciones a la lucha contra la violencia de género

La Subdelegación del Gobierno en Almería acogió ayer el acto de presentación de la última campaña del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad "No permitas la violencia de género". Al acto asistieron el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Gracia Fernández, el vicepresidente 2º de la Diputación provincial de Almería, Ángel Escobar, la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Raquel Contreras y el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca junto a otras autoridades como la delegada del Gobierno de la Junta, Gracia Fernández. l subdelegado del Gobierno aseguró que para intentar erradicar esta lacra social "hay que trabajar todas las administraciones de forma unida". García Lorca ha señalado cómo "en esta campaña se hace un llamamiento a la ciudadanía y al entorno de la mujer maltratada a no quedarse parado o justificar cualquier conducta relacionada con el maltrato a la mujer". Y es que tal y como se visualiza en la campaña "Cuando hay maltrato en una pareja no sólo son cosas de pareja". Esta campaña forma parte del mensaje "Hay salida" como una de las señas de identidad de esta legislatura y del trabajo común de todas las instituciones que "están aquí hoy representadas".

La colaboración en la difusión de la campaña de las diferentes administraciones consiste por parte del Ayuntamiento a través de Surbús con los carteles de la campaña dentro de los autobuses urbanos y también gracias a la difusión del vídeo de la campaña en la empresa municipal Interalmería TV, la Junta de Andalucía a través del Consorcio de Transportes Metropolitano con la colocación de los carteles en los autobuses del Consorcio y la Diputación con la difusión de los carteles en los 13 centros de atención a la mujer distribuidos por la provincia y en el Pabellón Moisés Ruiz junto a la difusión de una cuña en ACL Radio.