El 'Govern' no replica al Rey con el secesionismo en pleno debate interno

El Govern se decidió al final por dar la callada por respuesta a la intervención de Felipe VI. No hubo reacción desde el palacio de la Generalitat. Pero no era ésta la intención inicial del Ejecutivo de Carles Puigdemont, que había previsto -una vez que supo que el Rey se dirigiría al país por televisión- que el conseller de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, replicara al discurso del Monarca. Hubo contraorden y la Generalitat no contraatacó.

El silencio de la Generalitat agiganta el eco del debate interno que afronta estos días el independentismo, que contempla al menos dos direcciones a la hora de dar sus próximos pasos: aprobar una declaración de independencia en el Parlament que derive en elecciones o proclamar ya una "república" catalana con un marco legal propio.

Puigdemont dice a la BBC que proclamará la independencia en cuestión de días

El matiz puede parecer sutil, pero en las filas de los partidos independentistas en la Cámara autonómica la diferencia es considerable, pues ambos escenarios difieren en cuándo entraría en vigor el marco legal previsto en la ley de transitoriedad jurídica, aprobada por el Parlamento y suspendida por el Tribunal Constitucional. De entrada, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament celebrarán hoy una reunión en la que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP propondrán un pleno específico, que podría celebrarse este fin de semana, para debatir los efectos de la jornada del 1-O y cuyos resultados fueron dados por buenos por Puigdemont.

Todas las formaciones independentistas, desde los que forman Junts Pel Sí (PDeCAT, ERC, Demòcrates y MES) hasta la CUP, son partidarios de aprobar una declaración de independencia, pero el debate se centra en el calado que debe tener esa declaración.

Una de las posibilidades que están encima de la mesa es que esa proclamación de la independencia sea "más declarativa que ejecutiva", con la perspectiva de iniciar un proceso constituyente de la república catalana y celebrar nuevas elecciones para avalar la declaración y elegir el Parlament que debería redactar una constitución, aunque hasta esa cita electoral no entraría en vigor la legalidad que prevé la ley de transitoriedad.

La otra gran opción es que el pleno del Parlament apruebe una declaración que proclame la independencia y acuerde empezar a aplicar ya la ley de transitoriedad jurídica, cuyo artículo 1 establece que "Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social". En el PDeCAT hay debate sobre cuál de los dos escenarios es el preferible, mientras que ERC se inclina por el segundo, como la CUP.

Las fuentes de estas formaciones consultadas son conscientes de que ambas alternativas desencadenarían una reacción inmediata del Estado, aunque el segundo escenario se entiende que sería respondido con mayor contundencia.

Entretanto, Puigdemont aseguró ayer a la cadena británica BBC que declarará la independencia "en cuestión de días". El presidente catalán agregó que su gobierno "actuará a finales de esta semana o comienzos de la próxima". Puigdemont habló con la BBC momentos antes de la declaración de Felipe VI.