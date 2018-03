La Guardia Civil esclarece 40 delitos y detiene a 8 personas presuntos autores

Como resultado de la investigación desarrollada por la Guardia Civil, en el marco de la operación “Estribera”, se ha detenido a ocho personas, tres de ellas menores de edad, como presuntos autores de un total de 40 delitos contra el patrimonio, sustracción de vehículos a motor (ciclomotores y motocicletas), receptación, estafa, daños, etc…

La operación es el resultado de la constante actividad que desarrolla la Guardia Civil en cuanto al esclarecimiento de delitos contra las personas y contra el patrimonio en el poniente almeriense, cometidos tanto en viviendas como en vehículos.

Investigación

La Guardia Civil inicia la investigación de los hechos en febrero de 2017, tras las diferentes denuncias presentadas en dependencias oficiales y en las que las víctimas informan de los robos cometidos en sus propiedades, de las que los autores sustraen ciclomotores y motocicletas principalmente, así como todo tipo de objetos susceptibles de ser vendidos posteriormente de manera rápida entre particulares y a través de la red.

De la investigación que de forma minuciosa a llevado a cabo la Guardia Civil de Almería se constata que, dichos delitos eran cometidos por los miembros de un grupo delincuencial compuesto por ocho personas, entre mayores y menores de edad, de distintas nacionalidades, con una estructura claramente diferenciada y cuya principal actividad es el robo de ciclomotores y motocicletas en el interior de garajes comunitarios y robos en viviendas en las localidades de Roquetas de Mar, Adra, Vicar, etc…

Los agentes una vez detectada la actividad del grupo, centran sus actuaciones en la identificación de cada uno de los miembros y la determinación del grado de implicación de cada uno de ellos, observando como varios cuentan con antecedentes por delitos contra la salud pública.

Una vez identificados los esfuerzos de los agentes de la Guardia Civil se centran en determinar el modus operandi de la organización.

Modus operandi

Estas personas que se hallaban perfectamente organizadas en su actividad delictiva, actuaban sustrayendo vehículos a motor, en especial ciclomotores, aunque se les atribuye la sustracción de otros vehículos, para proceder a su despiece, realizando su venta entre particulares y a través de Internet.

De esta manera habrían llevado a cabo varios hechos desde el mes de febrero de 2017, consistiendo los delitos esclarecidos por los agentes de la Guardia Civil en los siguientes:

- 1 Delito de pertenencia a organización criminal.

- 11 delitos de robos con fuerza en interior de vivienda y zonas anexas (garajes).

- 14 delitos de sustracción de vehículos a motor (ciclomotores y motocicletas).

- 1 delito de estafa.

- 1 delito de daños.

- 1 delito de hurto interior vivienda.

- 3 delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.

- 2 delitos de receptación.

- 1 delito de hurto en la vía pública.

- 3 delitos contra la seguridad del tráfico.

- 1 delito contra la salud pública.

- 1 delito usurpación de bien inmueble.

De estos hechos logran sustraer objetos que rápidamente venden para obtener un benéfico económico, si bien la Guardia Civil logra recuperar los siguientes efectos que quedan expuestos en el acuartelamiento de Roquetas Mar, para su posible reconocimiento por parte de los afectados:

- 8 ciclomotores.

- 1 motor y chasis de motocicleta.

- 16 cascos de motociclista.

- 4 bicicletas, tres de ellas eléctricas de alto valor económico.

- 1 quad completo despiezado.

- 1 minimoto.

- 2 juegos completos de cuatro ruedas, compuesto de llanta y neumático de gran calidad.

- Neumáticos de ciclomotores, motocicletas y bicicletas.

- Gran cantidad de piezas correspondientes a carcasas y parte mecánica de ciclomotores y motocicletas, como tubos de escape, protectores, espejos, horquillas, etc.

- 1 generador de corriente marca Fiyama.

- 2 compreso de aire, uno de ellos de pequeñas dimensiones.

- Innumerables herramientas de mecánica para despiece y montaje.

- Radiocasetes de coche.

- 4 televisores.

- 4 ordenadores portátiles y de sobremesa.

- Numerosas video-consolas de la maca Play Station y Xbox 360, videojuegos y mandos.

- 1 juego de ganzuas para apertura de cerraduras.

- 2 polímetros y 1 tensiómetros.

- Varios equipos electrónicos, (ipad, ipod, ebook), cámara fotográfica y altavoces.

- Al menos 24 teléfonos móviles.

- Al menos 28 relojes de muñeca.

- Monedas y billetes antiguos españoles.

Además, durante las actuaciones de la Guardia Civil se les ha incautado 560 € en efectivo, 128 grs de hachis en tableta y unos 1.144 grs de sustancia probablemente utilizada para corte o adulteración de estupefacientes.

Explotación

Una vez identificadas estas personas, la Guardia Civil lleva a cabo sus detenciones el pasado día 22 de marzo, como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza en viviendas, sustracción de vehículos a motor, estafas, daños, etc…

Detenidos

A parte de los tres menores de edad que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Almería, se ha procedido a la detención de:

C. T. G. , de 20 años de edad, I. V. G., de 20 años, J. A. C. O., de 22 años,A. G. P., de 32 años,R. C. de 31 años, siendo todos vecinos de la localidad de Roquetas de Mar.

Tras su puesta a disposición judicial, los dos primeros, han ingresado en prisión y el resto a quedado en libertad provisional.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, no descartando nuevas detenciones relacionadas con los hechos, así como el esclarecimiento de otras sustracciones.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Roquetas de Mar (Almería), junto con los detenidos.