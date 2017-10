"Charlie Oscar Sierra 1.5 despega de Laujar. Tenemos plan de vuelo para las 09". El piloto asturiano Adrián Horreo inicia el ascenso del helicóptero AS 350 de Habock Aviation Group, configurado para la revisión y control del tendido eléctrico, en una explanada frente al hotel Almirez-Alpujarra. Poco después de las once comenzaba el martes su última inspección en la provincia de las líneas de Endesa. Cada año se desplazan a Almería durante unos días para realizar el reconocimiento del cableado. Son los guardianes de la alta tensión, los vigilantes de una tela de araña de alrededor de mil kilómetros en la provincia que examinan a vista de pájaro y con la ayuda de la más avanzada tecnología con el fin de garantizar la seguridad en todo el proceso de distribución eléctrica y la continuidad del suministro. No sólo revisan el tendido, el vuelo del helicóptero cartografía todas y cada una de las instalaciones que se encuentra a su paso, tanto las subestaciones como los sistemas de protección y telecontrol. Mapas tridimensionales, sensores láser, termografías, imágenes en alta resolución... la innovación se han convertido en el mejor aliado de la compañía en el mantenimiento preventivo de su red y también de las masas forestales que rodean a sus líneas y torres de alta tensión.

Este año la revisión aérea en la provincia se ha aproximado a los 300 kilómetros del tendido, casi un tercio de la red, y se concentró en el periodo estival. Faltó, sin embargo, un tramo del faldón de Sierra Nevada por la demora en la autorización medioambiental al tratarse de un parque natural. Pero el equipo móvil se desplazó hace unos días a la Alpujarra y en cuestión de horas pudo culminar el encargo pendiente. De hecho, de Laujar al cementerio de Berja hay casi 25 kilómetros que en la aeronave se recorren en minutos. A bordo viaja, junto al piloto, el inspector Raúl Arrogante Gómez de las Heras como operador de vuelo y cámara. Pendiente de las dos pantallas situadas una sobre la otra en el habitáculo, explica que anota las posibles anomalías y se comprueban después en el laboratorio. Las incidencias de mayor gravedad, como una torre inclinada, una avería con peligro de incendio o en un aislador con riesgo de desconexión, se envían de inmediato a Endesa para que se desplacen los técnicos gracias a los datos precisos del problema y su localización exacta. El ritmo de trabajo es de 50 kilómetros de tendido por hora con un máximo diario de cerca de 250. Recorren toda la geografía española en el plan verano y son pieza clave en la lucha contra los apagones en un modelo de vigilancia mixto porque la compañía eléctrica no quiere renunciar a las revisiones a pie que siempre se han hecho. Antes conocidos como linieros, todavía hoy los operarios trepan por las columnas metálicas que sustentan el cableado para hacer un diagnóstico más exacto y para su pertinente reparación.

Pero el empleo del helicóptero forma parte de un cambio en la estrategia de Endesa en el que cobran protagonismo las nuevas tecnologías con las que equipan los helicópteros y los drones. Las inspecciones aéreas se iniciaron el pasado año y se implantarán definitivamente en 2019 en base a una seria de ventajas como el acceso a zonas más complejas, el menor tiempo de la inspección y la cantidad de información que se recibe y maneja a posteriori. El responsable de las líneas de alta tensión de Andalucía oriental, Javier Fernández Arche, explica que los helicópteros cuentan con cámaras de última generación, con imágenes en alta definición, visión termográfica a través de infrarrojos y el sistema LIDAR en el que se combina la tecnología GPS con sensores láser. El vídeo HD permite detectar las posibles imperfecciones externas de las instalaciones y la vegetación que las rodea y la termografía ayuda a localizar elementos que tienen una temperatura superior -punto caliente- por el riesgo que corre de sobrecalentarse. Por último, el sistema Light Detection and Ranging (LIDAR) mide con suma precisión las distancias con otros objetos y edificios, además de la vegetación. Cada árbol queda geolocalizado y se procesa en un mapa tridimensional que con la comparativa de años anteriores permite saber cómo crecerá en el futuro. Una cartografía con la que anticiparse a la naturaleza y podar antes de que se genere una incidencia. Jesús Zambrano, de mantenimiento especializado, es consciente de la importancia del nuevo sistema en la prevención en el control de la masa forestal, una vez que han conseguido que se reduzcan considerablemente las tareas de limpieza cambiando el material de los aisladores del vidrio al composite. Las zonas de más contaminación y humedad son las más nocivas para el arco eléctrico.

Endesa ha invertido más de 2,4 millones de euros en las labores de limpieza forestal, poda y tala selectiva en las inmediaciones de del tendido eléctrico. Una acción preventiva que se establece en función del calendario de crecimiento de diferentes especies y que resulta fundamental para la apertura de corredores de seguridad debajo de las redes con los que evitar las incidencias en el suministro y minimizar el riesgo de incendio.

El helicóptero siempre ataca las líneas por la derecha, explica el operador de cámara, porque así el láser coge todo el eje. En la subestación de Berja la aeronave se suspende en el aire, sin apenas tambalearse, mientras la cámara escudriña todos los ángulos. La foto fija de la temperatura ayuda a los técnicos a conocer mejor su funcionamiento. Las imágenes que se graban siempre tienen un visionado posterior. Kilómetro a kilómetro, metro a metro. Todo lo que se graba en el helicóptero se analiza en el laboratorio en busca de cables calientes. Son los guardianes de la alta tensión.