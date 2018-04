Guerra en las prisiones para lograr la equiparación salarial

Encierro en la prisión de El Acebuche. Cuando parece que los guardias civiles y policías nacionales tienen en vías de solucionarse el problema de la equiparación salarial contros cuerpos policiales, comienza la guerra de los funcionarios de prisiones. La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria y CSIF han convocado nuevas movilizaciones en toda España para lograr que los sueldos de estos trabajadores públicos se equiparen con los trabajan en los centros penitenciarios de Cataluña.

En Almería el primero de estos actos de protesta tendrá lugar este jueves en El Acebuche con el citado encierro, que se llevará a cabo de diez de la mañana a cinco de la tarde. Una semana después los funcionarios de prisiones repetirán esta medida de presión si no obtienen respuesta a su reclamación salarial.

El mismo 5 de abril los convocantes llevarán a cabo una concentración frente al Ministerio del Interior. El objetivo es lograr que se convoque de forma urgente la mesa de negociación para abordar este asunto. "Organizamos estas movilizaciones para exigir al Gobierno que garanticelaequiparación salarial del conjunto del territorio con Cataluña, única comunidad autónoma con competencias en materia penitenciaria", aseguran los convocantes.

Estas diferencias salariales oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros en el caso de un director de centro penitenciario, "gasto que le supondría al Estado 168 millones de euros, afirman rotundos los sindicatos tras estas movilizaciones.

"Reclamamos la reclasificación de niveles con un gasto de 15 millones de euros, la asignación al grupo B de los actuales CO1, gasto de 31 millones de euros, y la recuperación del cien por cien de las pagas extras perdidas en 2010 (5 millones de euros)", inciden los convocantes.

En cuanto al calendario de movilizaciones, las organizaciones sindicales han fijado de momento, cuatro concentraciones para todos los jueves del mes de abril frente al Ministerio del Interior y dos días d eencierros en los centros penitenciarios de toda España, el 5 y el 12 de abril durante siete horas.

Cabe recordar que la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) celebró a finales de marzo una concentración ante la sede de la Delegación de Hacienda del Paseo de Almería para reclamar la equiparación salarial con sus hómologos de Cataluña, ya que estos funcionarios, aseguraban desde este colectivo, cobran unos 500 euros más que los de Almería por el mismo trabajo.

Apuntaron que desde la APFP han sido cursadas más de 10.000 solicitudes al Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, solicitando dicha equiparación, sin que haya habido respuesta positiva por su parte. "Tenemos un déficit de más de 3.000 funcionarios, concursos anuales, oferta de empleo acordé a la demanda, ser considerados agentes de la autoridad, pase al grupo B, etc.", dijeron desde la APFP, que considera que se produce un "agravio comparativo el no tener el.mismo sueldo a igual trabajo", a lo que se añadieron que son los "únicos dentro del Ministerio a los que no ha igualado, ya que a Guardia Civil y Policía Nacional, sí".