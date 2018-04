"Hablar de Degustho es hablar de gastronomía"

D. Miguel de Cervantes.

HOY en Mesa y Mantel, compartimos el Pan y el Vino con Domingo Fernández Zurano- Desde 2011 hasta la actualidad, Alcalde de Huercal Overa y en la actualidad presidente de la mancomunidad de municipios.

Villa emblemática del Norte de Almería, la cual alcanza su 350 Aniversario de Villazgo-. Localidad clave en la Zona Norte-Levante Alto Almanzora, proveedora de servicios (Hospital, Hacienda, Juzgados, Enseñanza etc.) con 19.000.habitantes.- En nuestra cita nos acompaña un dia Primaveral atípico, con frio y ventoso, en compañía de su Teniente de Alcalde Manuel Buitrago Rabadan. Llegan puntuales a la cita a el Restaurante los Sabores de Miguel y su propietario Miguel J Martinez Benitez, nos recibe con una grata bienvenida y sonrisa.

Nace en Huercal Overa 12.-07.74, en el Hospitalillo Antiguo. Casado y padre de una hija. Su madre de la localidad de Overa, Santa Bárbara y su padre de Turre, hijo y nieto de peón caminero. Me afirma con orgullo: Vengo de una familia humilde, emigrantes retornados de Francia.

- Háblenos de su infancia. Sus grandes recuerdos.

- Fue súper plena y conservo múltiples y bellos recuerdos. Mis juegos con mi hermano y de manera especial los baños en el Rio Almanzora (el cual en su día, llevo el preciado tesoro del Agua) Bien decía el poeta: Se puede sobrevivir 1000 días sin amor, en cambio sin agua no.

- Juventud-Infancia.

- Mis padres se trasladan a El Ejido y allí trabajo los veranos en los invernaderos, desde los 13 años. Descubro que mi pasión y mi gran sueño es ser Inventor. En aquella época mi libro de cabecera fue robert tobi y el aero tututu. Fui aprendiz en una pastelería y estuve a punto de ser pastelero- Confieso que la pastelería y la cocina me encantan-

Si bien es cierto, que en casa soy un "Manitas" y lo arreglo todo.

Técnico especialista en Electrónica y Telecomunicaciones. Técnico Superior Desarrollo y aplicaciones informáticas. Inicio la carrera de Ingeniería Industrial en Jaén, pero se interpusieron la música, en especial la guitarra, así como el álgebra y las matemáticas. Técnico; Especialista en Coaching por la Universidad de Almería.

- Hábleme del coaching. ¿Lo practica.? ¿Queé utilidad encuentra en él?

- Ha sido de mucha ayuda para mí. El saber planificar el tiempo, ha sido vital y me ha dado muy buenos resultados.

Los principios del coaching los aplico a diario, en mi equipo de gobierno, que se han convertido en un verdadero grupo de amigos.

- Hábleme de su ciudad. ¿Cómo definiría Huércal-Overa? Famosa por su Semana Santa.

- Es una ciudad muy hospitalaria, con gran solera y tradición. Es una ciudad para vivir en mayúsculas. Es un lugar para invertir.- Su Semana Santa es emblemática y está declarada de Interés Turístico Nacional.

- Hábleme de sus tres grandes logros.

- 1. Poder lograr tener en Huércal Overa… la Oficina del DNI y Pasaporte´- Se trata de un servicio para todo la comarca, evitando grandes desplazamientos, gastos, etc 2. Sin lugar a dudas el "Programa de practica de empresas para jóvenes titulados". Se trata de prácticas remuneradas en jóvenes emprendedores. Uno de nuestros grandes objetivos, es apoyarlos. 3. Las múltiples actividades nuevas que hemos desarrollado. Somos un referente en la Gastronomía con Degustho. Actualmente podemos decir con plena seguridad que: "Degustho es el mejor exponente y referencia para la Capitalidad Gastronomica de Almeria 2019".

Luego destacar la Noche en Blanco, Las múltiples actividades deportivas que llevamos a cabo. Todos los servicios que presta el Pabellón Municipal y la Piscina Climatizada.

- Dígame las tres grandes cosas que le quedan por hacer.

- 1. El Puente de San Isidro. Hemos dado el primer paso efectivo. 2. Los accesos a Huercal Overa, por ejemplo al Hospital y San Isidro.

.-Hablar de Huercal Overa en el Mundo Gastronómico , es hablar de Degustho.

- ¿Qué ha significado este evento hasta la actualidad?

- Ha sido una de las grande iniciativas que se han generado en nuestra corporación, con una clara referencia a nuestra consejal Mónica Navarro, que con gran esfuerzo y tesón, ha logrado año a año, mejorar el nivel y ofertas del mismo.-

- Degustho 2014. Dígame su opinión.

- Fue el gran salto cuantitativo y cualitativo, un revulsivo muy importante Crecimos de Norte a Sur y de Este a Oeste. Fue impresionante, el cambio fue muy significativo. Pasar de una Feria a un Festival Gastronomico, con carácter innovador y exitoso.

- Degustho 2015. Deme su opinión.

- Sin lugar a dudas,. Huércal Overa es esta edición, brillo en el Olimpo Gastronomico con Luz Propia. Imagínese tener al mismo Daviz Muñoz con 3 estrellas Michelin, un auténtico boom y revelación en el Mundo Gastronomico. Restaurante Coque con Mario Sandoval en la actualidad con 2 estrellas y posible 3 estrellas Michelin. Fue una experiencia muy especial

- Degustho 2016. ¿Qué significo?

- Una continuación del éxito. Tuvimos a Paco León, hoy con 3 estrellas Michelin, El Chef del Mar. A Susi Diaz , Jurado de Top Chef y una estrella Michelin en Elche, encantadora y excelente profesional. A nuestro José Alvárez de la Costa con 1 estrella Michelin, consolidada por espacio de muchos años. A Diego Gallegos el Chef del Caviar, con 1 estrella Michelin. Y una autentica figura al gran pastelero Paco Torreblanca. que ha ostentado los títulos de Mejor Pastelero de España y de Europa.

- Degustho 2018.,. Denos su opinión,.

- Este año tenemos una gran ilusión por la gran cantidad de actividades y programas que tenemos. Tenemos todo un elenco de grandes figuras de la elite del Mundo Gastronómico y del Periodismo Gastronómico. Así tenemos a 1- Enrique Sánchez. Periodista de Televisión. 2. José Alvarez,.1 estrella Michelin. Restaurante la Costa.-Almería. 3.-Yolanda García. 1 Estrella Michelin. Restaurante Alejandro. Roquetas de Mar.-4. Rodrigo de la Calle. 1 Estrella Michelin. Restaurante el Invernadero.5.-Gonzalo de Ambrosio. Canal Cocina. 6. Carlos Navarro Bjork. Maestro del Sushi. Del Mundo periodístico gastronómico contamos con la presencia de Carlos Maribona, periodista y profesor universitario, subdirector de ABC por muchos años y desde 2005, dirigue el Blog "Salsa de Chiles". Blog pionero y exitoso entre profesionales y amantes de la Gastronomía. Premio Nacional de Gastronomía 202 y 2015.

En su CV, señor alcalde me indica usted lo siguiente: Lo que mas Valora.- 1. Humildad.-2. Trabajo.- 3. Honradez. Detesta: La Mentira. Permítame que haga una reflexión en voz alta y le diga. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; más donde hay humildad, habrá sabiduría.

- Deme su opinión.

- Es muy verdadero, estoy de acuerdo.

- Otra reflexión: ·Solo es grande en la Vida, quien sabe ser pequeño. José Ángel Buesa.

- Coincido en su totalidad. Me identifico con esta reflexión.

- Hablemos de algo que no le gusta. La Mentira. Cuando hayáis cometido un error, no mintáis para negarlo o atenuarlo. La mentira es una torpe debilidad. Acepta que te has equivocado; en ello hay magnanimidad.

- Con la verdad se va a todos los sitios. Pero voy mas lejos. Hemos de reconocer los errores.-

- ¿Seguro? ¿ Los políticos también?

- Sí, los políticos también. Hemos reconocido que nos equivocamos en elegir el acceso al hospital y el grupo de la oposición, acertó al elegir el más adecuado.

- Hábleme de la CGE 2019 y de Almería.

- Es muy importante que Almería pueda conseguir la Capitalidad Gastronómica 2019. Precisamos liderar ese proyecto, con una visión desde la Capital, hacia toda la Provincia. La vamos a apoyar incondicionalmente. Es el evento más importante después del 2005, con los Juegos del Mediterráneo.