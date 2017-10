Herida una chica de 21 años tras el ataque del perro de un amigo

Una joven de 21 años sufrió heridas de gravedad en el gemelo de la pierna derecha el pasado 21 de octubre en Aguadulce tras ser atacada por el perro de un amigo con el que iba a celebrar su cumpleaños. Según explica su padre, José Madrid, los hechos tuvieron lugar por la noche justo en la víspera del aniversario de de su hija, cuando la afectada acudió a la casa de su amigo a buscarlo para celebrar dicho acontecimiento.

"Al abrir la cancela el perro, un American Stanford, se abalanzó sobre ella. Afortunadamente pudo apartarse porque el animal iba hacia su cara pero finalmente le mordió en el gemelo", dice Madrid, quien asegura que no fue nada sencillo que la agredida pudiera zafarse del can.

"Llegaron incluso a meterle los dedos en los ojos -al perro- y no la soltaba, no entendemos qué pudo pasar porque conoce a mi hija desde que era un cachorro", explica.

Apunta que el animal estaba suelto, aunque recuerda que se encontraba dentro de la vivienda de sus propietarios, Sin embargo, afirma que el animal no está vacunado contra la rabia ni tiene microchip. El perro continúa con su propietario, después de que, primero agentes de la Guardia Civil y luego sanitarios de emergencias, atendiesen a la hija de Madrid y la trasladasen en ambulancia al hospital, donde ha permanecido ingresada hasta este viernes.

"Tiene una herida en el gemelo como un puño cerrado de grande, le desgarró, mi hija seguirá con el tratamiento después de recibir el alta hospitalaria y le quedarán cicatrices", afirma el progenitor de la agredida, quien sostiene que el único fin que tiene al denunciar estos hechos es concienciar sobre que este tipo de perros "pueden ser un arma" y de que es necesario tener todos los papeles y seguros en regla para evitar disgustos. En este sentido, ha señalado que, al menos en principio, intentará llegar a un acuerdo amistoso con el dueño del can, porque "es amigo de mi hija y no se niega a pagar nada, pero no tiene seguro".