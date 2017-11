Huelga de hambre por las autoescuelas: "O cerramos o no podremos subsistir"

Las autoescuelas de Almería están en huelga de hambre indefinida. El parón de los examinadores con el fin de mejorar sus condiciones les está afectando y, de momento, no hay ninguna medida gubernamental que suponga un alivio para las empresas, no solo de Almería, si no de toda España que se dedican al sector: "En Almería ya se están perdiendo entre 3.000 y 4.000 euros al mes por escuela", explica Rafael Villegas, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (ASOPROAL), que desde ayer, y en compañía de la vicepresidenta María Luisa Orcera, se encuentra junto a la Jefatura Provincial de Tráfico sin echarse nada a la boca para intentar salvar al sector. Él ha pasado la noche en una caravana y ella en otra contigua: "Vamos a estar aquí hasta que se llegue a una solución. Estaremos permanentemente día y noche hasta que el cuerpo aguante", explica Villegas.

Según la asociación, las autoescuelas están viviendo una crisis sin precedentes que les ha motivado para llevar a cabo esta radical acción: "Si hay huelga de examinadores, un examen se distancia dos meses, y lógicamente los alumnos no dan clases. Si no damos clases, nuestro trabajo está paralizado. Si no trabajo, cómo hago frente a los costes económicos de mi empresa a final de mes. Yo tengo que pagar Seguridad Social, letras de vehículos, alquileres... y claro, lo tengo que asumir yo. Se están despidiendo profesores. Dos escuelas han tenido que cerrar. Y en esa dinámica estamos todos, o cerramos o no subsistimos".

Rafael y María Luisa tienen claro cuál es su propósito: "El Gobierno debe darnos ya una situación inmediata. Tienen esa responsabilidad. Se les paga con nuestros impuestos para que esto no se alargue más en el tiempo ni suceda". Y tienen claro a qué se están sometiendo: "Estamos arropados por todo el colectivo. y sabemos que vamos a entrar en pérdida de salud y de peso. Es un tema delicado. Nos hemos asesorados por médicos y sabemos la problemática que tenemos, pero la situación es crítica, no podemos seguir así. No podemos continuar sin trabajar. Los alumnos necesitan sus permisos de conducir para acceder a puestos de trabajo y, lógicamente, no se le puede dar este servicio".

Desde la asociación apuntan que la falta de exámenes ha provocado en las más de cien empresas que hay en la provincia unas pérdidas de más de un millón de euros por una disminución en un 62 por ciento del número de pruebas realizadas durante los meses de julio y septiembre de este año en comparación con el año anterior. Durante los citados meses se contabilizaron un total de 2.442 exámenes menos con respecto a 2016, por lo que las diferentes autoescuelas dejaron de impartir unas 26.000 clases prácticas.