El IES Alhadra repite curso con carencias en intérpretes de signos

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alhadra repite curso con la falta de intérpretes de lengua de signos, tal y como ya ocurriera el pasado curso 2016-2017. Así lo ha detallado una de las profesoras del centro, Mireia Martín, quien ha concretado que son dos alumnas del ciclo de Mediación Comunicativa, las que no tienen intérprete todas sus horas lectivas de clase por lo que están en desigualdad de condiciones con respecto al resto de compañeros. Las horas lectivas que faltan por completar son, la última hora del lunes (13:45-14:45) y la del viernes (13:45-14:45), en las asignaturas Formación y Orientación Laboral y Sensibilización. "Dicho caso ya se ha comunicado a la dirección del IES Alhadra y tenemos constancia de que éste, también se ha puesto en contacto con Educación para solucionar dicha situación". "Por esta razón y por la falta de respuesta por parte de la Delegación de Educación , los alumnos del Curso de Mediación Comunicativa no asistirá a clase a las dos horas lectivas anteriormente mencionadas amparándonos en el Artículo 8, párrafo 2 de la Ley 8/1995, por el que se nos reconoce el derecho a huelga, por la falta del Intérprete al que nuestras compañeras afectadas tienen también reconocido por Ley". La profesora ha asegurado que "previa a esta decisión ya hemos presentado escritos en el centro; en Educación, se han recogido firmas, y se ha puesto de manifiesto en Plataforma osoigo.com , y en la Plataforma change.org, donde el grupo de alumnos y alumnas exigen ¡Intérprete para Brenda ya!, y añaden "somos alumnas del Ciclo Superior de Mediación Comunicativa del IES Alhadra. Entre nosotros se encuentra una compañera sorda, Brenda, que necesita una intérprete, para seguir las clases adecuadamente. Al no tener intérprete desde comienzo de curso, no puede llevar el ritmo normal de la clase, ni ser evaluada correctamente. A la vista de que se acercan los exámenes trimestrales, no tiene recursos necesarios para dicha evaluación por falta de información. A pesar de habernos movilizado varias veces e intentar solventar la situación, no hemos sido escuchados. Os animamos a la difusión y firma de esta causa. Gracias por vuestro apoyo".

Para Brenda, es el segundo curso en el que se encuentra con este problema. Según ha señalado Mireia Martín, después de todas las iniciativas que desde el grupo del Ciclo de Mediación Comunicativa hemos iniciado, desde que comenzara el curso actual, 2017-2018, "desde Educación llevan dos meses diciendo que van a mandar los interpretes de signos necesarios para estas dos alumnas, pero sin embargo no llegan y durante las dos asignaturas en las que no los tienen, "Manuela y Brenda se marchan a su casa porque para ellas resulta incómodo estar en clase en esas condiciones".