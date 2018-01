IU reclama el "refuerzo" de la Atención Primaria para poner fin al colapso de los hospitales

La coordinadora provincial de IU, María Jesús Amate, ha denunciado la situación actual de la Atención Primaria en la sanidad almeriense. Amate ha reclamado a la Junta de Andalucía que refuerce esta atención "porque estamos viendo que están colapsados todos los hospitales de la provincia y con el refuerzo que solicitamos el colapso sería menor".

La coordinadora de IU ha informado, según los datos recabados desde la formación política en la provincia, que "estamos viendo en todas las comarcas la falta personal con la carencia de médicos de familia, pediatras, odontólogos y fisioterapeutas". "Hay personas que se tienen que desplazar más de 50 kilómetros para poder acudir a uno de estos especialistas". María Jesús Amate ha detallado que "en la Comarca de Los Vélez por ejemplo hay niños de tres y cuatro meses a los que todavía no los ha visto un pediatra, porque no hay. Esto no se puede seguir consintiendo y la Junta tiene que hacer una apuesta importante en Atención Primaria para dar servicio a todas las comarcas de la provincia".

"En la Alpujarra no tienen servicios de urgencias, sólo hay un equipo médico que atiende las urgencias y en el momento que tienen que salir a cualquier aviso se quedan sin médicos. Con lo cual si se produce un segundo avisto tiene que venir una ambulancia del Poniente que puede tardar 45 minutos, incluso una hora". "Ya está bien". "Si está habiendo una recuperación esta tiene que ser fuerte". En cuanto a los pediatras, Amate ha señalado que "en Andalucía no hay suficientes y la Junta debería de solicitar al Gobierno central que se amplíen las plazas de pediatría para que realmente se cubran las necesidades.

Es una pena que una población tan sensible como son los niños no tengan una asistencia médica que les corresponde". "Y en medicina general va a pasar igual, ya que se estima que en cinco años la situación sea crítica por la falta de estos especialistas".